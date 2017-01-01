年次報告ビデオメーカー：魅力的なレポートを迅速に作成
豊富なテンプレートとシーンを使って、ステークホルダーを感動させ、ブランドを高めるプロフェッショナルな年次総括ビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内の従業員向けに、チームの成果を祝福し、コミュニティ意識を高める60秒の年次総括ビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルは協力的で祝祭的なもので、自然な写真とHeyGenが生成する親しみやすく励みになるAIナレーションを取り入れ、内部コミュニケーションに最適です。
あなたのブランドが年次報告書の重要なマイルストーンをソーシャルメディアプラットフォームで強調するために、活気ある30秒のビデオをどのように活用できるか？ダイナミックで視覚的にインパクトのあるグラフィックスとテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの自動字幕機能を活用して、最大限のアクセス性とエンゲージメントを確保しましょう。
潜在的な新しいクライアントやパートナーを引き付けることを目的とした45秒のビジネスレポートビデオを作成し、会社の成果を紹介しましょう。ビデオはモダンでプロフェッショナルな美学を採用し、HeyGenの魅力的なAIアバターを活用して効果的に物語を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな年次報告ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとあなたのスクリプトを使用して、魅力的な年次報告ビデオを簡単に作成できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、AIナレーション生成を活用して、会社の成果を強調し、ステークホルダーを感動させる洗練された年次総括ビデオを作成しましょう。
HeyGenは年次総括ビデオのためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、ユーザーに高度なAIナレーション生成とスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を提供し、年次総括ビデオを簡単に変換できます。ドラッグ＆ドロップ編集、ストック写真、映像、バックグラウンドミュージックを豊富なメディアライブラリからカスタマイズして、ブランドを高めましょう。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにビジネスレポートビデオを魅力的にするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインビデオエディターを使用すると、内部コミュニケーションや外部のステークホルダー向けに適した魅力的なビジネスレポートビデオを作成できます。自動字幕を簡単に追加し、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比を調整して、最大のリーチとインパクトを確保しましょう。
HeyGenは多様なニーズに対応する年次報告ビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはさまざまな企業報告スタイルに対応するプロフェッショナルな年次報告ビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、ドラッグ＆ドロップ編集やストック写真、インフォグラフィックのオプションと組み合わせて、洗練されたインパクトのある年次レビュー動画を作成するのに役立ちます。