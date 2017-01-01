魅力的なビジネスプランのための年次計画ビデオジェネレーター
年次戦略を瞬時に魅力的なビデオに変換します。スクリプトからのテキストビデオを活用してシームレスな作成を実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のマーケティングチームを対象に、AIが複雑な年次戦略をどのように統合するかを示す、45秒の簡潔なビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルにし、インフォグラフィックと洗練された企業の美学を取り入れ、自信に満ちた明瞭なナレーションを使用します。HeyGenのリアルな`AIアバター`を活用し、重要なメッセージを伝え、ブランドの存在感を高めます。
プロジェクトマネージャー向けに、プロジェクトのマイルストーンと目標を効果的に伝える方法を詳述した60秒のチュートリアルを制作します。ビジュアルデザインはクリーンで指導的にし、画面上のテキストと明確なデモンストレーションを利用し、親しみやすく安心感のある音声トーンで補完します。`スクリプトからのテキストビデオ`がコンテンツ作成を簡素化し、すべてのコミュニケーションで一貫性を確保する方法を強調します。
コンテンツクリエイター向けに、年次目標を消化しやすい形式で提示するためのクイックヒントを紹介する、15秒のパンチの効いたソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルスタイルはテンポが速くトレンディにし、太字のテキストオーバーレイとクイックカットを使用し、エネルギッシュで現代的な音楽を伴います。HeyGenの`字幕/キャプション`機能に焦点を当て、ソーシャルメディアビデオのアクセシビリティを確保し、エンゲージメントを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはさまざまな目的のために魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換する高度なAIビデオジェネレーターです。使いやすいプラットフォーム、豊富なビデオテンプレート、AIアバターを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。年次計画からソーシャルメディアビデオまで、あらゆる用途に最適です。
HeyGenは私のビデオコンテンツの包括的なブランディングコントロールをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他の要素をビデオに組み込むことができます。これにより、AI生成コンテンツがすべての出力で一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenのビデオテンプレートを使用する際のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはビデオテンプレートの広範なカスタマイズオプションを提供し、制作のあらゆる側面を調整することができます。シーンの調整、アニメーションの追加、独自のストックメディアの統合、要素の微調整を簡単に行い、望むクリエイティブビジョンを実現できます。
HeyGenはスクリプトから直接ビデオを生成し、自動音声生成を含めることができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なテキストビデオ機能を備えており、スクリプトを入力して完全なビデオを生成できます。プラットフォームには統合された音声生成とAIキャプションも含まれており、スクリプト編集から最終出力までのコンテンツ作成ワークフローを効率化します。