レビューを引きつける年間パフォーマンスビデオメーカー
AIアバターでパフォーマンスレビューのエンゲージメントを高め、スクリプトをダイナミックな年間レビュー動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個々の従業員向けに、AIアバターが彼らの成果と貢献を簡潔に励ます30秒の年間パフォーマンスビデオを作成してください。トーンはフレンドリーでサポート的であり、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、一貫した温かいメッセージを確保します。
外部の利害関係者、クライアント、投資家を対象とした、会社の年間パフォーマンスを紹介する洗練された45秒のビジネスビデオを制作してください。このビデオは、明確でデータに基づいたビジュアルと正確な字幕/キャプションを備えたプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenの機能を活用して、洗練された信頼性のあるイメージを提示します。
新入社員または既存のスタッフ向けに、年間パフォーマンスレビューの重要性とプロセスに効果的に関与する方法を説明する、情報豊かな60秒のトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、包括的でありながら理解しやすいナarrativeを提供し、複雑な内容を従業員にとってシンプルにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年間パフォーマンスレビュー動画を強化できますか？
HeyGenは、AIビデオ作成を使用して従来のレビューを魅力的な年間パフォーマンスビデオに変換する力を提供します。AIアバターを簡単に組み込み、さまざまなテンプレートを利用して、パフォーマンスレビューのエンゲージメントを高めるプロフェッショナルなビジネスビデオを作成できます。
HeyGenが効果的なAIビデオ作成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトから直接魅力的なコンテンツを生成できることで、AIビデオ作成ツールとして優れています。高度なAIアバターメーカーとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、あらゆるナarrativeにリアルなトーキングアクターを可能にします。
HeyGenはビデオ制作を簡素化するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオメーカーのワークフローを簡素化するために設計されたプロフェッショナルなテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、強力なビデオ編集機能と自動字幕と組み合わせて、マーケティングや社内使用のための高品質なコンテンツの作成を容易にします。
HeyGenは社内更新のためにプロフェッショナルなビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、複雑な撮影なしで洗練された社内更新を制作するための効率的なビデオメーカーです。AIビデオ作成とカスタムAIアバターを使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビジネスビデオに変換できます。