レビューを引き付けるための年間パフォーマンス動画ジェネレーター
テンプレートとシーンからプロフェッショナルな企業向けおよびパフォーマンス評価動画を簡単に作成し、社員のエンゲージメントを高めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品機能を説明するために、スクリプトからのテキストを使用して、社内チームや潜在的なクライアント向けに45秒のマーケティング動画を制作してください。クリーンでミニマリストなビジュアルスタイル、スムーズなアニメーション、現代的でアップビートな音楽、そして複雑な情報をシンプルに伝えるフレンドリーで情報豊富なナレーションを想像してください。
チームマネージャーが個々の社員と共有するための、30秒のパフォーマンス評価動画を開発してください。成功を祝うために、事前に構築されたテンプレートとシーンを活用します。ビジュアルの美学は温かくポジティブで、微妙なモーショングラフィックスと優しい、励ましのナレーションを取り入れた、穏やかで高揚感のある背景音楽を組み合わせます。
ステークホルダーや経営陣向けに組織のハイライトを紹介する、包括的な90秒の年間パフォーマンス動画をデザインしてください。この動画には、アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションを含め、洗練されたデータ駆動のビジュアルスタイル、鮮明なインフォグラフィックス、自信に満ちたエグゼクティブのナレーション、そして洗練された企業向けの背景音楽を特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年間パフォーマンス動画ジェネレーターのプロセスを強化できますか？
HeyGenは、魅力的なパフォーマンス評価動画メッセージを迅速に作成できるようにすることで、年間パフォーマンス動画ジェネレーターのニーズを変革します。AIアバターとテキストから動画への機能を活用して、パーソナライズされた企業向け動画で社員のエンゲージメントを効率的に促進します。
HeyGenがビジネス向けのAI動画ジェネレーターのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは、洗練された生成AI技術を通じて、シームレスなテキストから動画への変換とリアルなAIアバターを可能にすることで、優れたAI動画ジェネレーターとして際立っています。これにより、ユーザーは動画作成を効率化し、すべてのビジネスニーズに対応する高品質なコンテンツを利用可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルな企業向け動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、豊富な動画テンプレートライブラリと強力なブランディングコントロールを提供し、企業向け動画制作を加速します。ブランドアイデンティティを維持しながら、マーケティング動画やトレーニング動画を迅速に制作できます。
HeyGenは動画作成のための高度なカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは動画作成プロジェクトのための包括的なカスタマイズを提供しています。当社のプラットフォームは、高度なナレーション生成、自動字幕/キャプション、さまざまなメディアライブラリとストックサポートの統合およびエクスポートオプションのための柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしています。