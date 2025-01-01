年次業務ビデオメーカー：簡単にレポートを作成
動的なテンプレートとシーンを使用して、社内コミュニケーションやソーシャルメディア向けの魅力的な年次レビュー動画を作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般のソーシャルメディアフォロワーを対象にした、過去1年間の重要な会社のマイルストーンを強調する45秒の魅力的なリキャップビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダン、印象的なモーショングラフィックスと明確で熱意あるナレーションを備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、主要なポイントを魅力的に提示しましょう。
従業員や取締役会メンバー向けに、業績と将来の展望を包括的に概観する90秒の年次報告ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、安心感のあるトーンでプロフェッショナルなナレーションを特徴としています。HeyGenのナレーション生成を利用して、一貫した高品質の音声を確保しましょう。
潜在的な顧客や新入社員向けに、会社の使命とポジティブな影響を紹介する30秒のビジョンピースをデザインしてください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与え、エネルギッシュで、ポジティブなイメージと明るいサウンドトラックを組み合わせます。HeyGenの自動字幕/キャプションを使用して、幅広いアクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年次業務ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenのオンラインビデオメーカーは、直感的な編集機能とビデオテンプレートを使用して、影響力のある年次業務ビデオ、リキャップビデオ、年次レビュー動画を簡単に生成します。これにより、従来の方法と比べて大幅な時間を節約できます。
HeyGenは年次報告ビデオのブランディングにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、ビジュアル要素を年次報告ビデオやその他の社内コミュニケーションに一貫して統合できます。また、インフォグラフィックを組み込んで、洗練されたプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenはスクリプトからリアルなAIアバターを使ったビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトからテキスト-to-ビデオをシームレスに変換し、自然なナレーション生成を完備しています。これにより、実際の俳優を必要とせずに、動的で魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツをさまざまなプラットフォームに対応させますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、年次業務ビデオがソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに最適化されるようにします。さらに、自動字幕/キャプションにより、すべての配信チャネルでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。