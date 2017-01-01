年間目標ビデオメーカー：成功を簡単に視覚化

AIアバターで目標設定を効率化し、年間目標を生き生きと表現します。

個人やソロプレナー向けに、45秒の前向きな動画を作成し、個人またはビジネスの年間目標設定をガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンでインスピレーションを与えるもので、モチベーショナルな背景音楽と明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、シンプルで効果的な目標設定の旅を簡単に構築し、提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームや小規模ビジネスリーダーを対象にした60秒のプロフェッショナルな動画を開発し、年間目標動画と来年の戦略的目標を紹介します。動画はダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、魅力的な背景音楽を取り入れます。HeyGenのAIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、プレゼンテーションに現代的でプロフェッショナルなタッチを加えます。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや起業家向けに、30秒の短い動画を制作し、目標をどれだけ迅速に視覚化できるかを示します。美学はテンポが速く、モダンで明るく、エネルギッシュな音楽と画面上のテキストが目立つようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、書かれた目標を魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、目標の視覚化の容易さを強調します。
サンプルプロンプト3
プレゼンターや企業トレーナー向けに、50秒の洗練された動画をデザインし、複雑な年間目標を詳細に説明することでプレゼンテーションを強化します。この動画はミニマリストで落ち着いたビジュアルスタイルを示し、控えめな背景音楽とプロフェッショナルなナレーションで補完されます。HeyGenのナレーション生成を利用して、明確で一貫したナレーションを確保し、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して詳細情報をエレガントに提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

年間目標ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIツールで年間目標を魅力的で共有可能なビデオに変換し、目標の視覚化をシームレスかつインパクトのあるものにします。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
幅広いビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、年間目標ビデオを作成し、テンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観を最初から確保します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
選んだテンプレートに特定の年間目標とマイルストーンを入力します。AIアバターを使用してダイナミックなプレゼンターやチームメンバーを簡単に組み込んで、個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
ナレーションを生成する
魅力的な音声で目標を生き生きとさせます。HeyGenのナレーション生成機能を利用して、自然な音声のナレーションをビデオに追加し、明確さとエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
年間目標ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して最終化します。プレゼンテーションやソーシャルメディアでの共有に適したさまざまな形式でビデオをエクスポートし、プレゼンテーションを強化する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

年間目標をソーシャルメディアで即座に共有

魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、年間目標と進捗をより広いオーディエンスに効果的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして年間目標ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、プロフェッショナルな年間目標ビデオを簡単に制作できます。強力なAIツールを使用して、目標設定の視覚化を効率化し、成果を明確かつインパクトのある形で提示できます。

HeyGenで年間目標設定ビデオにカスタマイズ可能なテンプレートを使用できますか？

もちろんです！HeyGenは年間目標ビデオに最適なオプションを含むさまざまなビデオテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、コンテンツを簡単にブランド化し、目標の視覚化が観客に強く響くようにします。

HeyGenは年間目標プレゼンテーションを強化するためにどのような高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターや高品質のナレーション生成などの高度なAIツールを統合し、年間目標ビデオを強化します。これにより、ダイナミックで魅力的なプレゼンテーションが可能になり、マーケティングチームやソーシャルメディアでの共有において目標の視覚化がよりインパクトのあるものになります。

HeyGenはマーケティングチームがインパクトのある年間目標ビデオを作成するのをどのように支援しますか？

HeyGenは包括的な編集ツールとブランディング要素を提供することで、マーケティングチームが魅力的な年間目標ビデオを作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、成果と将来の目標を明確に伝え、ソーシャルメディアや社内プレゼンテーションのためにコンテンツを向上させます。