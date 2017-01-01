年間目標ビデオジェネレーター: 成功を視覚化

プロフェッショナルなAIアバターと魅力的なビデオで従業員のエンゲージメントを高め、ビジョンを共有しましょう。

AIアバターが個人に直接語りかけ、個人の年間目標を視覚化する45秒のモチベーショナルビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、温かくインスピレーションを与えるナレーションを生成し、個人の成長を目指す観客に共鳴するようにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、チームの年間目標を明確かつインパクトのある形で提示する60秒の魅力的なビデオを作成してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、プロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルと自信に満ちた音声で重要な目標を伝えましょう。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターや起業家向けに、彼らのクリエイティブな年間目標を迅速なビジュアルストーリーテリングで紹介する30秒のダイナミックなソーシャルメディアリールを制作してください。ビデオはテンポが速く、視覚的に豊かで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なイメージとアップビートなバックグラウンドミュージックで観客の注意を瞬時に引きつけるように最適化されています。
サンプルプロンプト3
組織向けに、過去の成果を振り返り、将来の年間目標を内部チームに伝える50秒の包括的な内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造化されたプレゼンテーションを行い、字幕/キャプションを使用してすべての視聴者にアクセスしやすくし、重要なメッセージを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

年間目標ビデオジェネレーターの使い方

年間目標を視覚化し、チームやステークホルダーを鼓舞する魅力的なビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
基盤を選ぶ
年間目標用にデザインされたカスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択するか、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、テキストを魅力的なビジュアルに変換します。
2
Step 2
個性を加える
魅力的なAIスポークスパーソンを取り入れて目標を提示し、会社の美学に合った独自のブランディングコントロールを適用します。
3
Step 3
強化を選ぶ
メッセージを明確に伝えるための魅力的なナレーション生成を統合し、プロフェッショナルな音声でストーリーを豊かにします。
4
Step 4
ビジョンをエクスポートして共有
自動生成された字幕付きのプロフェッショナルな年間目標ビデオを制作し、ソーシャルメディアや内部プラットフォームでの共有に適した形式でエクスポートします。

会社の成果を毎年ハイライト

過去1年間の主要な会社やチームの成功を視覚的に祝福し、新しい年間目標に向けてポジティブなトーンを設定します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、年間目標ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、魅力的な年間目標ビデオを迅速に制作できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、ビジョンを魅力的なビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenでの年間目標ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、年間目標ビデオをあなたのブランドに合わせてカスタマイズするための豊富なオプションを提供します。さまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、ロゴや色などのブランド要素を追加し、多様なAIアバターとナレーションオプションを選んで、真に魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenは効果的な目標視覚化のためのテキストからビデオへの機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの機能に優れており、目標スクリプトを簡単にダイナミックなビジュアルストーリーテリングに変換できます。このプロンプトネイティブなビデオ作成は、コンテンツ作成プロセスを簡素化し、目標の視覚化を簡単かつ非常に効果的にします。

HeyGenは従業員のエンゲージメントを向上させるためのモチベーショナルビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、従業員のエンゲージメントを高めたり、ソーシャルメディアで共有したりするためのモチベーショナルビデオの生成に最適です。AIアバターとナレーション生成を使用して、年間目標を効果的に伝え、どのような観客にもインスピレーションを与える魅力的なビデオを作成できます。