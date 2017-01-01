発表ビデオメーカー: 驚くべき発表を作成

AIを活用したツールで魅力的な発表ビデオを作成し、リアルなAIアバターを使用してメッセージを生き生きと伝えましょう。

新しいテクノロジーガジェットのための45秒の魅力的な発表ビデオを作成し、初期採用者とテクノロジー愛好家をターゲットに、洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルと現代的な電子サウンドトラックを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して機能を紹介し、発表ビデオメーカーを使用してプロフェッショナルで魅力的なビデオ作成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

今後の全社的なバーチャルイベントのための30秒の魅力的なビデオ発表を開発し、エネルギッシュなビジュアルパレットと高揚感のある企業サウンドトラックで従業員を鼓舞します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでブランド化されたビデオを迅速に組み立て、発表プロセスをシームレスで視覚的に魅力的にします。
既存の顧客が明確さを求める新しいサービスアップデートを説明する60秒の情報ビデオを作成し、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルと明確なオンスクリーンテキスト、安心感のあるバックグラウンドスコアを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して詳細な説明を提供し、音楽と動的テキストを追加して発表ビデオの全体的な品質を向上させます。
新しいソーシャルメディアキャンペーンのための15秒の活気ある発表ビデオを制作し、一般の人々とソーシャルメディアユーザーをターゲットに、ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルとトレンディでアップビートな音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで重要なメッセージを強調し、迅速なソーシャルメディア共有と効果的なビデオ作成に最適です。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

発表ビデオメーカーの使い方

直感的な発表ビデオメーカーで数分でインパクトのあるビデオ発表を簡単に作成し、ニュースを生き生きと伝え、オーディエンスを引き付けましょう。

Step 1
基盤を選ぶ
多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、ビジョンに完全に一致する発表ビデオを作成します。「テンプレートとシーン」は創造的な出発点を提供します。
Step 2
コンテンツを追加
メッセージでビデオを埋めます。見出しや詳細のために簡単に「テキストを追加」し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用するか、自分の素材をアップロードして発表をビジュアルで豊かにします。
Step 3
メッセージを洗練
動的な要素でビデオを強化します。「動的テキストアニメーション」などの機能を利用してメッセージを際立たせます。「ボイスオーバー生成」を活用してプロフェッショナルな音声を追加し、発表をさらに個別化します。
Step 4
エクスポートと共有
発表ビデオが完成したら、さまざまな形式とアスペクト比で簡単にエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能により、ビデオが「ソーシャルメディア共有」や希望するすべてのプラットフォームに最適化され、オーディエンスに届けられます。

使用例

効果的な内部および教育発表

情報の保持を向上させる魅力的なビデオ発表で内部コミュニケーションや教育アップデートを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な発表ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを使用して、驚くべきビデオ発表を作成する力を与えます。直感的なプラットフォームにより、どんなメッセージでも簡単にビデオ作成が可能です。

HeyGenは発表ビデオ作成のためのAIツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を統合しており、スクリプトをプロフェッショナルな発表ビデオに迅速に変換できます。これにより、ビデオ作成プロセス全体が効率化されます。

HeyGenでの発表ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、動的テキストアニメーションを追加して、ビデオ発表がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。テキストや音楽も簡単に追加できます。

HeyGenはビデオ編集の経験が豊富でないユーザーにも適していますか？

はい、HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと便利なビデオエディターを備えており、高品質の発表ビデオを非常に簡単に作成できます。さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアで共有できます。