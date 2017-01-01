社内コミュニケーション向けに設計された45秒のダイナミックな企業発表ビデオを作成し、Q1の主要な成果と今後の目標を要約します。このリキャップビデオメーカーの体験は、視覚的にクリーンでプロフェッショナルなもので、エネルギッシュなオーケストラの背景音楽を使用し、全従業員とステークホルダーを対象としています。HeyGenのAIアバターを活用して、エグゼクティブメッセージを届け、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。

