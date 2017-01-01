魅力的なリキャップのための発表サマリービデオメーカー
発表をダイナミックなビデオサマリーに変換します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に生成します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化された30秒の製品発表サマリーを開発し、革新を求める潜在顧客や技術愛好家をターゲットにします。このプロモーションビデオは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、速いカットとアップビートな電子音楽トラックを特徴とし、新製品のハイライトを紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
最近の年次会議の成功を祝うために、過去の参加者や業界の専門家を対象とした60秒のイベントリキャップビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは祝祭的でダイナミックであり、重要な瞬間やインタビューのクイックモンタージュを特徴とし、現代的なポップサウンドトラックと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、画面上のテキストの最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
更新されたリモートワークポリシーに関する20秒の簡潔な全社発表を生成し、全従業員に即時配信するように設計されています。ビデオは明確で権威あるビジュアルとオーディオスタイルを採用し、落ち着いた安心感のあるナレーションとシンプルでプロフェッショナルなグラフィックスを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、緊急のコミュニケーションに簡単に使用できるソリューションとしてビデオ作成プロセスを迅速化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な発表やリキャップビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、テキストやスクリプトを洗練されたビデオに変換します。創造的な発表サマリービデオやダイナミックなイベントリキャップに最適です。AIアバターや多様なテンプレートを活用して、効果的にストーリーを伝えます。
HeyGenはビデオブランディングのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenを使用すると、ビデオに対して包括的なクリエイティブコントロールが可能です。ブランドのロゴや色を簡単に組み込み、多様なAIアバターを選択し、メディアライブラリを活用して、すべてのプロモーションビデオで一貫したブランディングを維持します。
HeyGenはスクリプトからのAIストーリーテリングをどのように支援しますか？
HeyGenの革新的なプロンプトネイティブビデオ作成は、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。AIビデオジェネレーターはナレーション生成と字幕を提供し、簡単に魅力的なストーリーを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアコンテンツのための使いやすいビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、ビデオ作成プロセスを簡素化します。テンプレート、テキスト-to-ビデオ機能、アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなプロモーションビデオを迅速に制作できます。