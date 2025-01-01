記念日ビデオメーカー: AIで心に残る思い出を作成

多様なテンプレートとシーンを活用して、オンラインビデオメーカーで美しい記念日スライドショーを簡単に作成し、思い出を個別にカスタマイズしましょう。

HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、心温まる45秒の記念日ビデオを作成し、個人的なメッセージを届けましょう。親しい友人や家族を対象に、感傷的でノスタルジックなビジュアルスタイルを目指し、ソフトフォーカス効果や穏やかな背景音楽を取り入れ、"記念日ビデオメーカー"の本質を完璧に捉えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、記念日を祝う30秒の活気ある"ニュースレポート"ビデオを制作し、ソーシャルメディアでの共有に最適です。ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを実現し、明るい音声で普通の情報をエキサイティングな"AI記念日ビデオメーカー"の作品に変えます。
サンプルプロンプト2
従業員、クライアント、パートナーのための重要なマイルストーンを紹介する、洗練された60秒の企業記念日ビデオをデザインします。クリーンなトランジションと権威あるボイスオーバーでプロフェッショナリズムを強調し、HeyGenの字幕機能を通じて明確さとアクセス性を確保し、洗練された"オンラインビデオメーカー"の制作を実現します。
サンプルプロンプト3
小さく親密な観客を対象にした、重要な"結婚記念日"や個人的な旅を祝う50秒の反省的なビデオを作成します。エレガントでフォトアルバムのようなビジュアルスタイルを採用し、穏やかな音楽スコアを添えて、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、心のこもったスクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

記念日ニュースビデオメーカーの使い方

記念日ニュースビデオを簡単に作成します。大切な思い出をプロフェッショナルな放送に変えるために、直感的なツールとAI機能を活用しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
記念日に最適なさまざまなビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトからビデオを生成する機能を活用して、テキストからニューススタイルのビデオを瞬時に作成します。
2
Step 2
メディアをアップロードする
記念日のお祝いから大切な写真やビデオを簡単に追加します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ユニークなニュースストーリーを伝えるために配置します。
3
Step 3
AIとブランディングで強化する
自然な音声のボイスオーバーを生成したり、正確なキャプションを追加するためにAIツールを活用します。ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを適用して、個別のタッチを加えます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
高品質なビデオ出力を生成し、共有のために最適化します。さまざまなアスペクト比で記念日ニュースレポートをエクスポートし、ソーシャルメディアや愛する人との直接共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心温まる記念日のお祝いを制作

.

重要な記念日を祝うために、心温まるビデオを作成し、インスピレーションを与えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして心のこもった記念日ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして、思い出に残る記念日ビデオを簡単にデザインすることを可能にします。多様なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを利用して、大切な写真やビデオを追加し、真に個別化された記念日スライドショーを作成できます。

HeyGenは記念日ビデオを個別化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、スクリプトやテキストからのビデオ生成によるカスタムボイスオーバーを含む強力なAIツールで記念日ビデオを強化します。お気に入りの音楽を簡単に追加し、スムーズなトランジションやアニメーションを組み込み、AIアバターを活用して結婚記念日のメッセージをユニークに表現できます。

HeyGenはソーシャルメディアで共有するための高品質な記念日ビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです！HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームでの簡単な共有のために最適化された高品質なビデオ出力を保証します。さまざまなアスペクト比でエクスポートし、プロフェッショナルなキャプションと字幕を追加することで、心のこもったメッセージがどこでも素晴らしく見えるようにします。

記念日スライドショー以外に、HeyGenでどのようなクリエイティブなビデオを制作できますか？

多用途なオンラインビデオメーカーとして、HeyGenは記念日スライドショーだけでなく、多様なコンテンツを作成することができます。強力なビデオエディターとスクリプトからのビデオ生成機能を活用して、魅力的なマーケティングビデオ、教育チュートリアル、あらゆる機会のための個人的な挨拶を制作できます。