アニメーションビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を活用して、アイデアを数分で魅力的なアニメーションビデオに変換します。

181/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の活気ある製品アニメーションビデオを制作し、新しいサブスクリプションサービスの利点を紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンターとして登場させ、親しみやすくフレンドリーなビジュアルスタイルを前面に押し出し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で熱意あるナレーションでサービスの主要な特徴を強調します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けに、ビデオコンテンツのSEO最適化に関する包括的な2分間のチュートリアルビデオを開発します。このチュートリアルは、クリーンなスクリーンキャプチャビジュアルスタイルを特徴とし、画面上の注釈とHeyGenの統合字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、落ち着いた指導的なナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックで集中した学習をサポートします。
サンプルプロンプト3
デジタルエージェンシー向けに、先進的な分析に関する期間限定ワークショップを宣伝する30秒のダイナミックなマーケティングビデオをデザインします。このアニメーションビデオジェネレーターのプロジェクトは、テンポの速いモーショングラフィックスと現代的でエネルギッシュなビジュアル美学を取り入れ、クイックカットと太字のテキストを特徴とし、魅力的なAIアバターが簡潔なメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用してさまざまなソーシャルメディアのアスペクト比に簡単に適応します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アニメーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールと直感的な機能を使用して、アイデアをプロフェッショナルな仕上がりの魅力的なアニメーションビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
多様なビデオテンプレートから選択
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルなビデオテンプレートを選択し、アニメーションビデオ作成の迅速で効率的な基盤を提供します。
2
Step 2
カスタムAIアバターを作成
AIアバターをデザインしてシーンに統合し、メッセージを伝える魅力的なキャラクターをアニメーションビデオに加えます。
3
Step 3
ナレーション用の自然な音声を生成
高度な音声技術を使用して、スクリプトから直接魅力的なナレーションを生成し、アニメーションを強化します。
4
Step 4
字幕付きでビデオをエクスポート
自動字幕を追加してアニメーションビデオをすべての人にアクセス可能にし、オーディエンスに最適な形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なトレーニング＆説明コンテンツを開発

.

アニメーション説明ビデオやトレーニングモジュールを作成し、オーディエンスの理解を深め、エンゲージメントを高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアニメーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えた高度なAIビデオジェネレーターで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。AIを活用したツールにより、ユーザーは高度な技術スキルを必要とせずに高品質なアニメーションビデオコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？

はい、HeyGenは最先端のAIアバターを活用して、プロジェクトにシームレスに統合できます。さらに、プラットフォームは強力なテキストから音声への機能を提供し、アニメーションビデオコンテンツにプロフェッショナルなナレーションを生成することができます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオプロジェクトを強化するための包括的な技術的機能を提供しており、アクセシビリティのための自動字幕とキャプションを含みます。また、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenのアニメーションビデオメーカーはどのようなコンテンツに使用できますか？

HeyGenのアニメーションビデオメーカーは非常に多用途で、説明ビデオ、マーケティングビデオ、製品アニメーションなど、さまざまなコンテンツの制作に最適です。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用することで、ソーシャルメディアやその他のプラットフォーム向けに魅力的なビジュアルを簡単に作成できます。