即効性のある強力なアニメーション広告動画メーカー
スクリプトからの強力なテキスト動画機能を使用して、アイデアをすばやく魅力的なアニメーションマーケティング動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
InstagramやTikTokのようなプラットフォームでのエンゲージメントを高めたいソーシャルメディアマネージャー向けに設計された45秒の魅力的な動画は、新しいアプリの機能を紹介することができます。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュであり、クイックカット、大胆なテキスト、アプリと対話する多様なAIアバターを特徴としています。アップビートなサウンドトラックと明瞭なナレーションがテンポの速いビジュアルを補完し、HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを使用した「ソーシャルメディア」に最適な「アニメーション動画」コンテンツを作成します。
小規模ビジネスオーナー向けに特化した60秒のプロフェッショナルな説明動画を考えてみてください。日常業務を効率化する新しいサービスを紹介します。ビジュアルアプローチはクリーンで明確であり、複雑なアイデアを簡単に理解できるセグメントに分解するために簡素化された2Dアニメーションを使用し、落ち着いた権威ある声でサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンは迅速なプロトタイピングを可能にし、字幕/キャプションはアクセシビリティを確保し、多用途な「ビデオテンプレート」から構築された優れた「説明動画」ツールとしての価値を証明します。
テクノロジーに精通したアーリーアダプターをターゲットにした新しいテクガジェットのために、注目を集める15秒の製品動画を制作します。ビジュアルは洗練され、未来的でテンポが速く、主要な機能に焦点を当て、インパクトのある画面上のテキストとクールな合成音声を使用します。HeyGenのAIアバターを使用して製品の使用を動的に示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームで最適化し、最先端の「AIビデオツール」を使用して「製品動画」を効果的に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的な動画広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのプロフェッショナルな動画広告やマーケティング動画を簡単に作成できるようにします。AIビデオツール、AIアバター、豊富なビデオテンプレートを活用して、ビジョンを迅速かつ効率的に実現します。
HeyGenでアニメーション動画やユニークなキャラクターを制作できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキスト動画機能を利用して、魅力的なアニメーション動画を作成することができます。スクリプトを動的なアニメーションコンテンツに変換でき、多様なクリエイティブニーズに応える効果的なアニメーション広告動画メーカーです。
HeyGenは魅力的な説明動画を迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、魅力的な説明動画を迅速に作成するための豊富なビデオテンプレートと充実したストックメディアライブラリを提供しています。テキスト動画機能を使用してシーンをカスタマイズし、高品質なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは製品動画やマーケティングコンテンツにおけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、強力なブランディングコントロールを通じて、マーケティング動画や製品動画全体でのブランドの一貫性を確保します。ロゴや特定のカラーパレットを統合できるようにし、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、すべての動画広告における統一されたビジュアルアイデンティティを維持します。