アニメーション動画メーカー: AIで魅力的な動画を作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、マーケティングや説明コンテンツに最適なプロフェッショナルなアニメーション動画を簡単に作成できます。ドラッグ＆ドロップエディターを活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケター向けに、30秒のダイナミックなマーケティング動画をデザインし、オンラインイベントを宣伝します。この動画は鮮やかな色彩、エネルギッシュなモーショングラフィックス、トレンディなバックグラウンドミュージックを特徴とするべきです。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルで目を引くアニメーション動画を迅速に組み立て、ソーシャルメディアプラットフォームで注目を集めます。
教育コンテンツクリエイター向けに、複雑な科学的概念を魅力的なストーリーを通じて紹介する60秒のアニメーションナラティブを作成します。ビジュアルスタイルは風変わりでスタイライズされ、表情豊かなカスタムデザインのアニメーションキャラクターを特徴とし、親しみやすく明確な声で補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、ストーリーラインをダイナミックなアニメーション体験にシームレスに変換し、キャラクタービルダーの力を強調して複雑なアイデアを説明します。
HR部門向けに、90秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーション動画を生成し、新しい会社方針やオンボーディング手順を説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレート、ミニマリストであり、モダンなアイコンと洗練されたトランジションを利用し、安心感のあるフォーマルな声でペアリングされます。HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を実装して、すべての従業員がこのオンライン動画制作プラットフォームの作品を視聴する際のアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的なアニメーション動画メーカーを使用して、魅力的なアニメーション動画を簡単に作成する力を与えます。豊富なテンプレートライブラリと高度なAIツールを使用して、複雑な編集スキルなしでスクリプトを魅力的な動画アニメーションに簡単に変換し、プロフェッショナルなアニメーション動画を作成できます。
HeyGenは動画制作にどのような革新的なAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、動画制作プロセス全体を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターを生成し、テキストから動画への機能を利用して、AIプラットフォームから自動生成されたナレーションと正確な字幕/キャプションを備えたプロフェッショナルな動画を作成できます。
HeyGen動画内でキャラクターやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはクリエイティブなカスタマイズのための強力なツールを提供しており、ユニークなAIアバターがキャラクタービルダーとして機能します。ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを適用して、マーケティング動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはプロフェッショナルな説明動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなオンライン動画制作プラットフォームを通じて、プロフェッショナルな説明動画の作成を大幅に簡素化します。豊富なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、シーン、ストックライブラリからのメディア、そして視聴者向けの魅力的なナラティブを迅速かつ効率的に組み立てることができます。