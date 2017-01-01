魅力的なコンテンツのためのアニメーション説明動画メーカー

AIアバターを使って魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成し、エンゲージメントを高め、効果的にストーリーを伝えましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした60秒のアニメーション説明動画を想像してください。HeyGenの使いやすいインターフェースとリアルなAIアバターを使って、魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、魅力的なグラフィックと親しみやすいプロフェッショナルなナレーションを用いて、AIアバターの力を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや教育者向けに90秒のダイナミックな説明動画を制作してください。この動画では、HeyGenのドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートの効率性を強調し、鮮やかなアニメーション、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔な字幕を使用して教育的な概念を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
技術ライターやプロダクトマネージャー向けに1分間の情報動画を開発し、複雑なソフトウェア機能を明確なテキストからビデオへの作成プロセスで説明します。ビジュアルアプローチは明確なホワイトボードアニメーションスタイルで、スクリプトから直接生成された落ち着いた明瞭なAIナレーションを補完し、HeyGenの強力なナレーション生成能力を示します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやデジタルマーケターを対象にした45秒の説得力のあるアニメーション動画を作成し、魅力的な説明動画が強力なマーケティング戦略の一環としてコンバージョン率を大幅に向上させる方法を示します。洗練された視覚的に魅力的なアニメーションと力強くエネルギッシュなサウンドトラックを使用し、HeyGenによって生成された正確な字幕/キャプションを通じてすべての重要なメッセージを強化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アニメーション説明動画メーカーの使い方

魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成。直感的なAI駆動プラットフォームでアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかゼロから始める
広範なテンプレートとシーンライブラリからプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを選んで、アニメーション説明動画を始めましょう。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルをカスタマイズ
AIアバター、ダイナミックなシーン、無料のストックビデオを追加してストーリーを生き生きとさせましょう。ドラッグ＆ドロップエディターでカスタマイズが簡単かつ効率的です。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
高品質なナレーションで説明動画を強化しましょう。AI駆動のナレーション生成を利用するか、自分の音声をアップロードしてパーソナライズを加えましょう。
4
Step 4
作成した動画をエクスポートして共有
ロゴや色などのブランディングコントロールを適用してアニメーション説明動画を仕上げましょう。さまざまなフォーマットでエクスポートし、強力なメッセージをオーディエンスと共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

Eラーニングコンテンツを拡大

.

魅力的なアニメーション説明動画コースをより多く制作し、教育的なリーチをグローバルに拡大しましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアニメーション説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、高品質なアニメーション説明動画を簡単に作成できるようにします。AIアバターやテキストからビデオへの機能を含むAI駆動のツールを使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化できます。

HeyGenで利用可能なAI駆動のビデオカスタマイズツールは何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや多様なナレーションのための強力なAIナレーションジェネレーターを含む高度なAI駆動ツールを提供します。また、カスタムフォント、テキスト、キャプションを使用してビデオをカスタマイズし、プロフェッショナルな外観を確保するための豊富なメディアライブラリとブランディングコントロールを活用できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的な動画を迅速に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアに最適な動画を迅速に作成するための効率的なビデオメーカーです。使いやすいインターフェースと多様なビデオテンプレート、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを組み合わせて、さまざまなプラットフォームに最適化された魅力的なアニメーション説明動画を作成できます。

HeyGenは作成した動画のエクスポートオプションをどのように提供しますか？

HeyGenは、HD MP4やGIFを含む複数のフォーマットで動画をダウンロードできるようにし、さまざまな用途に柔軟性を持たせます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、HeyGenはすべてのビデオ制作と説明動画のニーズに対応する包括的なツールです。