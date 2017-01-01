一般の人々や潜在的な寄付者を対象にした動物権利ビデオメーカーキャンペーンのために、45秒の説得力のあるビデオを作成してください。視覚的には、動物が困難な状況から救出され、喜びに満ちた回復を遂げるまでの感動的なドキュメンタリー風のモンタージュを想像し、感動的でインスピレーションを与える音楽を伴わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、動物の旅路と保護活動の影響をシームレスにナレーションしてください。

