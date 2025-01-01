動物救助ビデオメーカー：感動的な救助ストーリーを作成

テキストからビデオへのスクリプト機能を活用して、救助ストーリーを感動的なビデオに簡単に変換し、感情を呼び起こし、里親を促進します。

45秒の心温まる動物救助ビデオを制作し、臆病な野良動物が愛情深い仲間に変わる驚くべき変化を紹介します。潜在的な里親や寄付者を対象に、柔らかく魅力的なビジュアルスタイルを使用し、穏やかなトランジションと感動的で高揚感のあるバックグラウンドミュージックを用い、動物の回復と幸福への旅をナレーションで伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ペットの里親募集キャンペーンのための60秒の魅力的なビデオを作成し、シェルター動物が永遠の家を見つける「ビフォーアフター」の旅を強調します。ソーシャルメディアのフォロワーや里親募集機関を対象に、過去の困難と現在の喜びを対比させるスプリットスクリーン効果を用いたダイナミックで希望に満ちたビジュアルスタイルを採用し、動物の新しい名前と簡単な幸せなアップデートを共有する魅力的な字幕を使用し、アップビートなインストゥルメンタルトラックに設定します。
責任あるペットの飼い方の重要性を説明する30秒の教育的な動物ビデオを生成し、一般の人々や学校グループを対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで魅力的かつプロフェッショナルであり、AIアバターが親しみやすい方法で重要な事実やヒントを伝え、統計のためのシンプルなグラフィックオーバーレイをサポートします。
動物シェルターのボランティア募集と寄付を呼びかける45秒の強力なコールトゥアクションビデオを開発し、地域のメンバーやオンライン寄付者にアピールします。エネルギッシュでコミュニティに焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、影響力のある救助ストーリーと幸せな里親動物の高速モンタージュを特徴とし、スクリプトからのテキストビデオを使用して作成された明確なコールトゥアクションを、インスパイアリングで楽観的な音楽で強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

動物救助ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで感動的な動物救助ビデオを簡単に作成し、ストーリーを魅力的なビジュアルナラティブに変換します。

1
Step 1
救助ストーリーを貼り付ける
動物救助ストーリースクリプトまたは重要なポイントを貼り付けて、テキストからビデオへのスクリプト機能を活用し、瞬時にナラティブをビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
魅力的なメディアを追加
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから心温まる画像やビデオクリップを選択してビデオを強化し、動物の旅を生き生きとさせます。
3
Step 3
ナレーションを生成
高度なナレーション生成を使用してナラティブに感情的な深みを与え、救助ストーリーを効果的に伝える自然なナレーションを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して任意のプラットフォームに最適化し、感動的な救助ストーリーをソーシャルメディアやYouTubeで共有する準備を整えます。

使用例

成功した里親を紹介

成功した動物の里親とその幸せな結果を強調し、より多くの救助を促進するために魅力的なAIビデオを使用します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして里親を促進し、支援を呼びかける感動的な動物救助ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用して救助ストーリーを魅力的な物語に変えることで、効果的な動物救助ビデオメーカーになることを可能にします。テキストからビデオへのスクリプト機能とナレーション生成を利用して、感情を呼び起こし、観客を支援に導きます。

HeyGenは、広範な編集経験がなくてもペットの里親ビデオを作成するための使いやすいツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなペットの里親ビデオキャンペーンを簡単に作成できるようにします。直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリを組み合わせることで、コンピュータ初心者でもプロセス全体を簡素化します。

HeyGenには、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに動物福祉コンテンツを最適化するためのどのような機能がありますか？

HeyGenは、動物保護ビデオが最大のリーチを得るための強力な機能を提供します。簡単に字幕を追加し、YouTubeなどの異なるソーシャルメディアプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、一貫した組織の外観を維持するためのブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenで作成した教育的な動物ビデオのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオ生成をサポートしており、特定のスタイルや効果に合わせて教育的な動物ビデオを調整できます。ロゴや色を含むブランディングコントロールを組み込むことで、すべてのビデオが組織の独自のアイデンティティを反映するようにします。