エンジェル投資説明動画メーカー：迅速に投資を集める

AIアバターを使用して、投資を確保するための魅力的な投資家向けピッチ動画にアイデアを変換します。

将来のスタートアップ創業者向けに、彼らの革新的なソリューションを紹介する魅力的な60秒のエンジェル投資説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、動的でイラスト的なアニメーションと明確で自信に満ちたAI生成のナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して彼らのビジョンを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
画期的なベンチャーの資金調達を目指す起業家向けに、説得力のある45秒の投資家向けピッチ動画をデザインしてください。この動画は、洗練された現代的なビジュアル美学を採用し、説得力のあるデータビジュアライゼーションとスムーズなトランジションを備え、正確にコアバリュープロポジションを伝える魅力的なAIアバタープレゼンターによって補完されます。
サンプルプロンプト2
野心的な起業家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、エンジェル投資家向けの30秒のピッチデッキ動画を制作してください。ビジュアルアプローチは直接的でインパクトがあり、迅速なシーンチェンジとプロフェッショナルなストック映像を利用して主要な財務予測を伝え、自動生成された字幕/キャプションによってどの視聴環境でもアクセスしやすく明確にします。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやビジネス開発の専門家向けに設計された、投資を集める方法を効果的に伝える75秒の説明動画を開発してください。動画のスタイルは親しみやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのカスタムシーンと多様なアセットを組み合わせ、温かみのあるAI生成のナレーションで複雑な概念を視聴者に案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エンジェル投資説明動画メーカーの使い方

数分で魅力的な「投資家向けピッチ動画」を作成し、「エンジェル投資家」を惹きつけ、「資金を確保」するためのスタートアップを支援します。

1
Step 1
ピッチテンプレートを選択
プロフェッショナルな「テンプレート＆シーン」から選択して、効果的な「投資家向けピッチ動画」を迅速に構築します。これにより、物語の構造化された出発点が提供されます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとナレーションを追加
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを使用してスクリプトを生き生きとさせ、プロフェッショナルな「音声生成」を行います。潜在的な投資家に向けて個性的でインパクトのあるストーリーを作成します。
3
Step 3
ピッチデッキ動画を磨く
直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して、ブランディングや「アニメーション」を組み込みます。「ピッチデッキ動画」が洗練され、プロフェッショナルにビジョンを伝えることを確認します。
4
Step 4
投資準備のためにエクスポート
「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を使用して、完成した動画を高品質でダウンロードし、「資金を確保」するために準備します。自信を持って魅力的なストーリーを共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンジェル投資家を惹きつける

エンジェル投資家を魅了し、製品の可能性とチームの専門性を明確に示すインスパイアリングで説得力のある説明動画を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはスタートアップ創業者が魅力的な投資家向けピッチ動画を作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはスタートアップ創業者がプロフェッショナルな投資家向けピッチ動画や説明動画を簡単に作成できるようにします。AIアバターとAI生成のナレーションを活用して、潜在的なエンジェル投資家に対して魅力的にストーリーを伝え、資金を確保することができます。

HeyGenは魅力的な説明動画を迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを提供し、高品質な説明動画を迅速に制作できます。これにより、製品デモを明確に作成し、ビジョンを効果的に伝えて投資を集めることができます。

自分の声を録音せずにAI投資家向けピッチ動画を作成できますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAI生成ナレーション機能を使用すると、テキストをリアルな音声に変換してAI投資家向けピッチ動画やピッチデッキ動画を作成できます。これにより、手動での音声録音なしでプロフェッショナルで洗練されたプレゼンテーションが可能になります。

HeyGenはピッチデッキ動画のプロフェッショナルなブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ピッチデッキ動画がプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。会社のロゴや特定のブランドカラーを組み込んで、エンジェル投資家向けの全体的なプレゼンテーションに合わせることができます。