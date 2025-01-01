エンジェル投資説明動画メーカー：迅速に投資を集める
AIアバターを使用して、投資を確保するための魅力的な投資家向けピッチ動画にアイデアを変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
画期的なベンチャーの資金調達を目指す起業家向けに、説得力のある45秒の投資家向けピッチ動画をデザインしてください。この動画は、洗練された現代的なビジュアル美学を採用し、説得力のあるデータビジュアライゼーションとスムーズなトランジションを備え、正確にコアバリュープロポジションを伝える魅力的なAIアバタープレゼンターによって補完されます。
野心的な起業家や小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、エンジェル投資家向けの30秒のピッチデッキ動画を制作してください。ビジュアルアプローチは直接的でインパクトがあり、迅速なシーンチェンジとプロフェッショナルなストック映像を利用して主要な財務予測を伝え、自動生成された字幕/キャプションによってどの視聴環境でもアクセスしやすく明確にします。
マーケティングチームやビジネス開発の専門家向けに設計された、投資を集める方法を効果的に伝える75秒の説明動画を開発してください。動画のスタイルは親しみやすく、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのカスタムシーンと多様なアセットを組み合わせ、温かみのあるAI生成のナレーションで複雑な概念を視聴者に案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはスタートアップ創業者が魅力的な投資家向けピッチ動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenはスタートアップ創業者がプロフェッショナルな投資家向けピッチ動画や説明動画を簡単に作成できるようにします。AIアバターとAI生成のナレーションを活用して、潜在的なエンジェル投資家に対して魅力的にストーリーを伝え、資金を確保することができます。
HeyGenは魅力的な説明動画を迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを提供し、高品質な説明動画を迅速に制作できます。これにより、製品デモを明確に作成し、ビジョンを効果的に伝えて投資を集めることができます。
自分の声を録音せずにAI投資家向けピッチ動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenの高度なAI生成ナレーション機能を使用すると、テキストをリアルな音声に変換してAI投資家向けピッチ動画やピッチデッキ動画を作成できます。これにより、手動での音声録音なしでプロフェッショナルで洗練されたプレゼンテーションが可能になります。
HeyGenはピッチデッキ動画のプロフェッショナルなブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ピッチデッキ動画がプロフェッショナルな外観を維持できるようにします。会社のロゴや特定のブランドカラーを組み込んで、エンジェル投資家向けの全体的なプレゼンテーションに合わせることができます。