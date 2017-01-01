分析トレーニングビデオジェネレーターが強力なコンテンツを作成

音声生成を簡単に行い、社員トレーニングとビデオ作成を効率化します。

データ分析部門の新入社員向けに、プロフェッショナルなAIアバターがコアコンセプトを動的なデータビジュアライゼーションと明るくクリアなAIナレーションで説明する、1分間のイントロダクション分析トレーニングビデオを作成します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、効率的に社員トレーニングを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームを対象にした90秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenがAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルはモダンで、直感的なユーザーインターフェース要素とさまざまなテンプレートやシーン間のスムーズなトランジションを強調し、プラットフォーム内で直接生成された自信に満ちた情報豊かなナレーションを伴います。
サンプルプロンプト2
マーケティングアナリスト向けの45秒のクイックガイドトレーニングビデオを制作し、ダッシュボードの概要を理解することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、明るい色で重要なポイントを強調し、エネルギッシュで簡潔なAIボイスと明確な字幕/キャプションでアクセシビリティを高め、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
新しい分析ツールを学ぶ開発者や技術ユーザー向けの2分間の高度なチュートリアルを開発し、詳細なステップバイステップの指示に焦点を当てます。ビデオはクリアでモジュール式のビジュアルスタイルを採用し、コードやコマンドのための鮮明なオンスクリーンテキストオーバーレイを備え、HeyGenのテキストからビデオへの機能を通じて生成された落ち着いた正確な教育的な声でガイドし、さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比のリサイズを保証し、効果的なAI生成ビデオドキュメンテーションを促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

分析トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

複雑な分析データを魅力的で明確なトレーニングビデオに変換し、AIで包括的なチュートリアルを迅速に生成してチームを効果的に教育します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングビデオのための分析コンテンツを貼り付けるか、書き始めます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストからビデオ生成を活用し、分析トレーニングビデオの正確性と一貫性を確保します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルなプレゼンターでビデオを強化します。選択したアバターがスクリプトをナレーションし、AIビデオジェネレーターのコンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングでカスタマイズ
ビジュアル要素を統合し、会社の美学を適用します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用して、トレーニングビデオが一貫性があり、ブランドに即したものとなるようにし、すぐに認識できるようにします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
コンテンツに満足したら、最終的なトレーニングビデオを生成します。さまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートし、社員トレーニングプログラムやチュートリアルビデオライブラリに備えたトレーニングビデオジェネレーターで準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な分析を解明

複雑な分析コンセプトを明確で理解しやすいトレーニングビデオに簡素化し、すべての社員トレーニングレベルで効果的な理解を保証します。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的な分析トレーニングビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは強力な「AIビデオジェネレーター」であり、高品質な「分析トレーニングビデオ」を迅速に作成することができます。HeyGenを使用すると、「AIアバター」と「テキストからビデオ」への機能を活用して、複雑なスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、「社員トレーニング」と「AI生成ビデオドキュメンテーション」をよりアクセスしやすくします。

HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオプラットフォーム」であり、強力な「AIナレーション」と「多言語サポート」を提供し、「トレーニングビデオ」で多様なオーディエンスにリーチするために不可欠です。これにより、コンテンツが包括的でプロフェッショナルに提供され、世界中のさまざまな「L&Dチーム」に対応します。

HeyGenはトレーニングコンテンツのビデオ作成プロセスを簡素化する機能を提供していますか？

はい、HeyGenは洗練された「AIビデオ編集ソフトウェア」として機能し、カスタマイズ可能な「テンプレート」とシーンの幅広い選択肢を提供します。ユーザーは「ブランドコントロール」を利用して、すべての「トレーニングビデオ」でブランドの一貫性を維持し、「ビデオ作成」ワークフローを効率化できます。

HeyGenは分析トレーニングのための包括的なチュートリアルビデオライブラリコンテンツを構築するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは「分析」プログラムのための広範な「チュートリアルビデオライブラリ」を開発するのに最適です。「AIアバター」と「テキストからビデオ」機能を統合し、詳細なガイドを迅速に魅力的でプロフェッショナルな「トレーニングビデオ」に変換し、「社員トレーニング」を強化します。