分析紹介ビデオメーカー：複雑なデータを簡素化

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な分析データを明確で魅力的な紹介ビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャー向けに、分析ダッシュボードの新機能を紹介する魅力的な15秒の「イントロビデオメーカー」セグメントを開発します。テンポの速い、モダンで視覚的に魅力的な美学でデザインし、アップビートな音楽を使用します。HeyGenの「カスタマイズ可能なテンプレート」をシームレスに統合して、魅力的なシーンを迅速に構築し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してスクリプトを直接ビデオに変換し、迅速な反復を可能にします。
サンプルプロンプト2
データアナリストや教育者向けに、新しい分析プラットフォームの基本を解説する60秒の「説明ビデオ」を制作します。ビジュアルスタイルは明確で親しみやすく、権威あるもので、落ち着いた説明的な音声トーンを使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して簡潔な説明を行い、「字幕/キャプション」を有効にして、この「分析紹介ビデオメーカー」コンテンツのアクセシビリティと保持を最大化します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャー向けに、分析レポートの重要な更新を発表する45秒の「マーケティングビデオ」をデザインします。ビデオは洗練された、ブランド化された、信頼性のあるビジュアルスタイルが必要で、インパクトのあるオーケストラ音楽を使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの目立つ「ロゴリビール」アニメーションを組み込み、ブランドの存在感を確立し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してさまざまなプラットフォームに完璧に適合させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

分析紹介ビデオメーカーの仕組み

HeyGenの強力なAIビデオメーカーを使用して、明確で魅力的な分析コンテンツの紹介ビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルなビデオイントロテンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトを入力してAIビデオメーカーを活用して分析紹介を始めましょう。
2
Step 2
要素を選択する
ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、ロゴや色を追加し、多様なAIアバターから選んで分析の洞察を提示します。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成する
テキストを自然な音声に変換するAIボイスオーバーを使用して、分析紹介を明確でインパクトのあるものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
すべての要素が完璧であることを確認し、プロフェッショナルなビデオを高解像度でエクスポートしてすぐに使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

データ駆動の成功事例を紹介

明確で魅力的な分析データに基づいた顧客成功事例のための魅力的なビデオイントロを提示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を使用して、プロフェッショナルなビデオ作成を簡単に実現します。私たちのプラットフォームはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、スクリプトを数分で多様なコンテンツニーズに応じた魅力的なビジュアルに変換します。

HeyGenは魅力的なイントロビデオやアニメーションを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、素晴らしいイントロビデオ、ロゴリビール、ダイナミックなイントロアニメーションのために特別にデザインされた多様なカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらの機能は、ソーシャルメディアコンテンツやブランドの存在感を高めるのに最適です。

HeyGenのビデオ編集プロセスが効率的な理由は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップのビデオエディターを備えており、説明ビデオやマーケティングビデオの作成を非常に効率的にします。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリと組み合わせることで、迅速でシームレスなコンテンツ制作が可能です。

HeyGenはAIボイスオーバーやキャプションのような高度な機能を提供していますか？

はい、HeyGenは洗練されたAIボイスオーバーと自動キャプションをビデオプロジェクトに直接統合しています。これにより、高解像度でアクセス可能なコンテンツとプロフェッショナルな品質がすべてのビデオニーズに対応します。