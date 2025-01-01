データストーリーを明確に伝える分析紹介ビデオジェネレーター

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、複雑なデータを簡単に理解できる魅力的な分析概要ビデオを迅速に作成します。

213/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケティングエージェンシーやデータアナリスト向けに、複雑なマーケティングインサイトを簡単に理解できるコンテンツに変換するための洗練された60秒のビデオを想像してください。この制作は、動的なデータビジュアライゼーションに富んだモダンなビジュアル美学を特徴とし、HeyGenの優れた「ボイスオーバー生成」によって自信と明確さを持って発見を伝えます。複雑なデータをプロフェッショナルに提示するための究極の「AIビデオジェネレーター」です。
サンプルプロンプト2
YouTubeのようなプラットフォームで印象的な登場を目指すコンテンツクリエイターやパーソナルブランドビルダー向けに、活気に満ちた30秒のイントロビデオを制作します。このダイナミックなショートビデオは、カスタムブランディング要素とキャッチーなサウンドデザインを披露し、視聴者を瞬時に引き込みます。HeyGenの革新的な「AIアバター」を活用して、ブランドアイデンティティにユニークで表現力豊かな顔を加え、「イントロビデオ」が群を抜いて目立つようにします。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや人事担当者向けに、クリアな分析概要ビデオやパフォーマンスレビューを提供するのに最適な、クリーンでコーポレートな50秒のビデオを作成します。この情報豊かな作品は、アクセスしやすく理解しやすい「字幕/キャプション」を統合し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと組み合わせます。HeyGenを使用して「プロフェッショナルビデオ」を作成することで、主要なパフォーマンスデータを洗練された魅力的な形式で効果的に伝えることができます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

分析紹介ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して複雑なデータを明確でプロフェッショナルなストーリーに変換するために設計された、魅力的な分析紹介ビデオを迅速かつ効率的に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
多様なデザインの「ビデオテンプレート」から選択するか、「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用して初期シーンを自動生成します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを追加
データ、テキスト、ビジュアルを統合します。表現力豊かな「AIアバター」を追加し、動的な「ボイスオーバー生成」でインサイトを伝えることでメッセージを強化します。
3
Step 3
ブランディングと仕上げを適用
会社の独自の「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を適用してビデオの外観を向上させます。最終出力が「プロフェッショナルビデオ」のビジョンに合致するようにします。
4
Step 4
分析ビデオをエクスポート
作成を完了し、「分析紹介ビデオジェネレーター」プロジェクトを「エクスポート」します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまな共有プラットフォームに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアで分析インサイトを共有

.

主要な分析インサイトやデータトレンドを紹介する魅力的なAIビデオクリップを迅速に制作し、ソーシャルプラットフォーム全体で共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなテンプレートでビデオコンテンツ制作を強化しますか？

HeyGenは、イントロビデオやマーケティングコンテンツのオプションを含む、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供します。これらの魅力的なビデオをブランドアイデンティティ、カスタムロゴ、動的なシーン、テキストオーバーレイで簡単に調整し、プロフェッショナルなビデオを作成して際立たせることができます。

HeyGenのAIアバターはプロフェッショナルなビデオ制作にどのように役立ちますか？

HeyGenの表現力豊かなAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用することで、俳優や録音機材を必要とせずにスタジオ品質のビデオを生成できます。これらのカスタマイズ可能なアバターは、トレーニング、マーケティング、または分析概要コンテンツの魅力的なビデオを提供し、プロフェッショナルなビデオを簡単に強化します。

HeyGenは初心者向けにビデオコンテンツ制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能とユーザーフレンドリーなインターフェースでビデオコンテンツ制作を簡素化し、ビデオ編集スキルを必要としません。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがプロフェッショナルで魅力的なビデオに迅速に変換します。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、モダンなフォントをすべてのビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、イントロアニメーションからマーケティングインサイトまで、すべてのプロフェッショナルビデオで一貫したブランドアイデンティティを確保します。