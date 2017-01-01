アナリストブリーフィングビデオメーカー: 効果的なブリーフィングを作成

AIアバターを使用して、洞察を明確に伝え、オーディエンスを引きつけるプロフェッショナルな戦略ブリーフィングビデオを生成します。

金融アナリストや投資家向けに、四半期の業績を詳述する60秒のプロフェッショナルなアナリスト向けブリーフィングビデオを作成してください。視覚スタイルは権威的でデータ重視とし、チャートやグラフを活用し、HeyGenによって生成された明確で自信に満ちたAIのナレーションで主要な指標と将来の見通しを説明します。この企業ビデオブリーフは、簡潔でありながら包括的なアップデートを提供することを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経営陣向けに新しい市場拡大戦略を概説する45秒のダイナミックな戦略ブリーフィングビデオを開発してください。モダンな視覚スタイルで大胆なグラフィックと簡潔なテキストを使用し、HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターによって自信と先見性を伝えます。この制作は、高レベルのコミュニケーションのための効率的なAIビデオブリーフジェネレーターの例となるべきです。
サンプルプロンプト2
内部の営業チーム向けに、最近の製品アップデートと競争上の優位性を強調する30秒の情報ビデオブリーフィングを制作してください。HeyGenのAI駆動テンプレートを活用して、一貫性があり、活気に満ちた視覚的に魅力的なプレゼンテーションを確保し、プロジェクトマネージャーが広範な編集なしで迅速なアップデートを伝達しやすくします。
サンプルプロンプト3
見込み顧客を対象に、複雑な業界動向と貴社の独自の立場を説明する90秒の教育的なアナリストブリーフィングビデオを設計してください。視覚と音声のスタイルは親しみやすく明確であるべきで、画面上のデータビジュアライゼーションとHeyGenによって自動生成された字幕を特徴とし、多様なオーディエンスの理解を高める洗練された説明ビデオとして機能します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アナリストブリーフィングビデオの作成方法

AIを活用して時間を節約し、明確で効果的なメッセージを届けるプロフェッショナルで戦略的なアナリストブリーフィングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIスクリプトジェネレーターを使用してブリーフィングコンテンツを迅速に生成するか、自分のテキストを貼り付けてビデオの基礎を形成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択するか、自分のメディアをアップロードしてメッセージを視覚的に表現し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
音声とブランディングで洗練
リアルなAIボイスオーバーでビデオを強化するか、自分で録音します。また、ブランドの色やロゴを適用してプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終ビデオを確認して正確性を確保します。さまざまなアスペクト比でエクスポートし、オーディエンスに向けた洗練されたビデオブリーフィングを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオブリーフィングの生産を拡大

大量で一貫性のある企業ビデオブリーフを迅速に制作し、ステークホルダーやアナリストの幅広いオーディエンスに効率的に届けます。

よくある質問

HeyGenは戦略ブリーフィングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオブリーフジェネレーターとして機能し、プロフェッショナルなアナリストブリーフィングビデオや包括的な企業ビデオブリーフの制作を容易にします。AI駆動のテンプレートとカスタマイズ可能な機能により、ビデオ作成プロセス全体が効率化されます。

HeyGenはビデオブリーフィングにAIアバターとAIボイスオーバーを提供できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーの多様な選択肢を提供し、ビデオブリーフィングのプロフェッショナリズムを大幅に向上させます。これにより、魅力的なプレゼンテーションを通じてメッセージがターゲットオーディエンスに明確に伝わります。

HeyGenを使用した企業ビデオブリーフのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ロゴや色の強力なブランディングコントロール、強力なビデオエディター、自動字幕など、企業ビデオブリーフのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランドアイデンティティとコミュニケーションニーズに完全に一致するように、すべての要素を調整できます。

HeyGenにはビデオプロジェクト用のAIスクリプトジェネレーターがありますか？

もちろんです。HeyGenはAIスクリプトジェネレーターを統合しており、ビデオブリーフィングや説明ビデオのための魅力的で構造化されたコンテンツの作成を支援します。これにより、初期のコンセプトから完成したビデオまでのワークフローが加速されます。