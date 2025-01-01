AMLトレーニングビデオジェネレーター: コンプライアンスとエンゲージメントを向上
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、コスト効率の高い従業員トレーニングのために魅力的でコンプライアンスに準拠したAMLトレーニングビデオを迅速に制作します。
既存の従業員に最適な90秒のマイクロラーニングビデオを想像してください。重要なリスク管理プロトコルのクイックリフレッシャーを提供します。ダイナミックな視覚スタイルはアニメーション要素とクイックテキストバーストを特徴とし、オーディオはスクリプトからのテキスト-to-ビデオで効率的なコンテンツ作成をサポートします。統合された字幕/キャプションで明確さとアクセシビリティを確保します。
コスト効率の高い技術トレーニングソリューションを求めるトレーニングマネージャー向けに1分間の指導ビデオを制作してください。視覚的なプレゼンテーションはモダンでクリアであり、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して実用的なアプリケーションを示すステップバイステップのプロセスを示します。声は自信に満ちており、効率的な作成プロセスを強調します。
LMS統合を担当する開発者およびIT専門家向けに45秒の技術概要ビデオを作成してください。視覚スタイルは効率的で、AIビデオジェネレーターのシームレスなデータフローと統合ポイントを示します。オーディオは正確で説明的であり、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでの互換性を確保する方法と、フレキシブルインテグレーションが展開を簡素化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはAMLトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、AIアバターを多様なプレゼンターとして利用し、ボイスオーバー生成を統合することでAMLトレーニングビデオの作成を効率的かつ一貫して行います。これにより、規制コンプライアンスのコンテンツが効率的に生産されます。
HeyGenは学習管理システム（LMS）との統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenは柔軟な統合オプションを提供しており、AI生成のトレーニングビデオを既存のLMSプラットフォームにシームレスにエクスポートまたは埋め込むことができます。これにより、マイクロラーニングコースやその他の従業員トレーニングモジュールのスムーズな展開が可能になります。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成およびカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、シーンベースの編集、ブランドコントロールなどの強力な技術機能を提供し、ブランドの一貫性を確保します。また、AIアバター、画面録画、自動生成されたキャプションと字幕を利用して、非常にパーソナライズされたアクセス可能なコンテンツを作成できます。
HeyGenはどのような方法で従業員トレーニングのコスト効率の高いスケーラブルな生産を保証しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減し、従業員トレーニングのためのコスト効率の高いソリューションを提供します。テキスト-to-ビデオ機能と再利用可能なアセットにより、技術トレーニング資料の迅速なスケーリングと簡単な更新が可能です。