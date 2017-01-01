小規模ビジネスオーナー向けに、マーケティングを簡素化する説明動画メーカーの魅力を紹介する30秒のアニメーション説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、鮮やかなアニメーションを使用し、スクリプトから直接生成された明るく親しみやすいAIボイスオーバーを補完します。この短い動画は、スクリプトからテキストを動画に変換する力を示し、複雑なアイデアを迅速に魅力的なコンテンツに変えることを示します。

