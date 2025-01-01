アンバサダースポットライトビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
直感的なツールとAIボイスオーバー生成を使用して、ソーシャルメディア用のプロフェッショナルな仕上がりの魅力的なビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
アンバサダーがクイックヒントやお気に入りの製品機能を紹介する60秒のソーシャルメディアビデオを制作し、現在の顧客や直感的なツールを探している潜在的なユーザーを対象にします。クリーンでダイナミック、チュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、さまざまなプラットフォームでの明確さとアクセシビリティを最大化します。
特定の製品を使用したアンバサダーの創造性を強調する45秒のビデオを開発し、他のアンバサダーやソーシャルメディアのフォロワーを対象にします。このビデオはテンポが速く、視覚的に魅力的で、アップビートな音楽とクイックカットを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。
アンバサダーの体験とブランドの影響についての証言をフィーチャーした2分間のインパクトのあるビデオをデザインし、ステークホルダーや潜在的なブランドパートナーを対象にします。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングなもので、HeyGenのAIアバターを使用して情報や引用を一貫して提示し、直接のアンバサダーの出演が不要な場合でも洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのオンラインビデオ編集を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なツールを提供するオンラインビデオ編集ソフトウェアで、ユーザーがビデオを直接アップロードして迅速に編集できるようにします。私たちのブラウザベースのプラットフォームは、複雑なソフトウェアのインストールを必要とせずに、魅力的なビデオの作成を簡素化します。
HeyGenはビデオのキャプションとボイスオーバーを自動生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプション生成と高品質なボイスオーバー生成の強力な機能を提供しています。これらの機能は、コンテンツに洗練さとアクセシビリティを加え、テキストからビデオへの作成をシームレスにします。
HeyGenは外出先での便利なビデオ作成と編集のためのモバイルアプリを提供していますか？
現在、HeyGenの強力なビデオ編集ソフトウェアはウェブブラウザを通じてアクセス可能で、包括的なオンライン体験を提供します。専用のモバイルアプリはありませんが、私たちのブラウザベースのプラットフォームはさまざまなデバイスに最適化されており、ほぼどこからでもビデオをアップロードして迅速に編集できます。
HeyGen内で利用可能なクリエイティブアセットとブランディングコントロールは何ですか？
HeyGenは、創造性を刺激するための豊富なストックライブラリとさまざまなビデオテンプレートを備えています。また、ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを利用し、メディアライブラリのサポートを通じて、魅力的なビデオが一貫してブランドアイデンティティを反映するようにします。