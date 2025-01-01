ブランドへの情熱と個人の旅を紹介する90秒のアンバサダースポットライトビデオを作成し、新しいアンバサダー候補や社内チームをターゲットにします。ビジュアルスタイルは温かみがあり、インタビューを中心にしたもので、モチベーショナルな背景音楽を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して重要な成果や洞察を語り、魅力的なビデオに洗練さを加えます。

ビデオを生成