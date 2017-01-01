アンバサダープロモビデオメーカーで瞬時にブランド成長
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、ダイナミックなソーシャルメディアプロモでブランドアンバサダープログラムを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドストラテジストをターゲットにした45秒の活気あるソーシャルメディアプロモを制作し、HeyGenがハイパーリアリスティックなAI俳優を使用してパーソナライズされたアンバサダーメッセージをどのように可能にするかを紹介します。ビデオはモダンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターがブランドメッセージを伝える様子を特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックが補完します。AIアバターを利用して一貫性のあるスケーラブルなプロモーションコンテンツを人間のプレゼンターなしで作成することの簡単さと影響力を強調します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、ブランドアンバサダープログラムの効果的なソーシャルメディアプロモを迅速に開始する方法を示す30秒のビデオを開発してください。ビジュアルの美学はテンポが速くエネルギッシュであり、カスタムテンプレートとダイナミックなテキストオーバーレイの使用を示すクイックカットが特徴で、トレンディでモダンな音楽に合わせて設定されます。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように即座にビデオ作成を可能にし、ユーザーが数分でプロフェッショナルなコンテンツを制作できるかに焦点を当てます。
エンタープライズマーケティングチームを対象にした1.5分の包括的なビデオを構想し、HeyGenを使用した大規模なブランディングキャンペーンのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを詳述します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて情報豊かであり、ワークフローの効率を示すために洗練されたアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用し、自信に満ちた権威あるナレーションがサポートします。すべてのアンバサダービデオ資産でブランドの一貫性を維持するためのHeyGenのボイスオーバー生成の戦略的利点を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なアバターを使用したAIプロモビデオ生成を支援しますか？
HeyGenは、テキストプロンプトをハイパーリアリスティックなAI俳優を特徴とするダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なAIプロモビデオコンテンツの作成をユーザーに提供します。私たちの強力なAIプラットフォームは多様なAIアバターを提供し、インパクトのあるメッセージングのためのシームレスなテキストからビデオへの生成を可能にします。
HeyGenはカスタマイズされたビデオコンテンツの作成にどのようなブランディング機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムテンプレートを統合して一貫したビジュアルアイデンティティを実現します。このクリエイティブエンジンは、エンドツーエンドのビデオ生成がブランドの美学に完全に一致することを保証します。
HeyGenはマーケティングビデオのプロフェッショナルなボイスオーバーと字幕を効率的に生成できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなボイスオーバーの作成を効率化し、マーケティングビデオやソーシャルメディアプロモの字幕を自動生成します。ユーザーは簡単にテキストプロンプトを入力でき、HeyGenのAIプラットフォームが正確にボイスオーバー生成を処理します。
HeyGenはソーシャルメディアとブランドアンバサダービデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは直感的なアンバサダープロモビデオメーカーとして機能し、マーケティングマネージャーが魅力的なソーシャルメディアプロモを効率的に制作できるようにします。その強力なAIプラットフォームは、カスタムテンプレートを使用してあらゆるブランドアンバサダープログラムのためのプロフェッショナルなビデオコンテンツの作成を簡素化します。