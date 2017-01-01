マーケティングマネージャー向けに、HeyGenの機能を活用してAIプロモーションビデオを簡単に生成する方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、プラットフォームのインターフェースのスクリーンキャプチャを特徴とし、明確で自信に満ちたナレーションが付随します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、魅力的なアンバサダーコンテンツの制作をどのように効率化するかを特に強調します。

