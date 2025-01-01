Amazonセラー向けチュートリアルビデオジェネレーター: 売上を向上

HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、高品質なAI生成動画を簡単に制作しましょう。

211/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングコンテンツの作成に不慣れな新しいAmazonセラー向けに、"AIビデオジェネレーター"のビジネスにおける力を示す45秒の説明ビデオを開発してください。明確で親しみやすいビジュアル美学を採用し、役立つ画面上のテキストと温かく親しみやすい声を使用します。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能を紹介し、"カスタマイズ可能なテンプレート"を活用して、効果的な"Amazonセラー向けチュートリアルビデオジェネレーター"の出力を簡単に作成できるようにします。
サンプルプロンプト2
確立されたAmazonブランドを対象に、"スポンサードブランドキャンペーン"を強化するための説得力のある60秒のブランド認知ビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、洗練されたグラフィックスと自信に満ちた権威ある声を特徴とします。HeyGenの高度な"AIアバター"をスポットライトに当て、これらがどのようにして"高品質"で魅力的なコンテンツを商品リスティングやマーケティング活動のために簡単に作成できるかを示します。
サンプルプロンプト3
Amazonセラー向けに、"動画を最適化"し、ワークフローで"時間を節約"する方法に焦点を当てた実用的な45秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアル美学はクリーンで効率重視であり、安心感を与える明確なナレーションで補完されます。HeyGenのシームレスな"字幕/キャプション"機能を強調し、これが視聴者のエンゲージメントと"商品リスティング"のアクセシビリティをどのように向上させ、コンテンツ準備中の貴重な時間を最終的に節約するかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Amazonセラー向けチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して、Amazonリスティングやスポンサードブランドキャンペーンのための魅力的で高品質な商品動画を数分で簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
Amazonセラー向けに特化した多様なカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、商品動画を即座に作成し始めましょう。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
独自の商品詳細やメディアライブラリからの高品質なビジュアルを使用して動画をパーソナライズし、AIアバターを組み込んで商品をダイナミックに紹介します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でメッセージを強化し、字幕/キャプションを自動的に追加してすべての顧客にアクセス可能にし、動画を最適化します。
4
Step 4
エクスポートと展開
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してAmazonの要件に完璧に適合させ、商品詳細ページやスポンサードブランドキャンペーンで自信を持って魅力的な動画を公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアコンテンツ

.

Amazon製品を宣伝するためのダイナミックなソーシャルメディア動画やクリップを迅速に作成し、ブランドの可視性を高め、新しい購入者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenは私のAmazon商品動画広告をどのように強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なAmazon商品動画広告を作成する力を提供します。高品質な動画広告を迅速に生成し、注意を引き、明確な行動喚起を組み込み、商品リスティングを効果的に紹介できます。私たちのAIビデオジェネレーターは、複雑な動画制作をシンプルにし、販売戦略に集中できるようにします。

HeyGenで高品質なAI生成動画を迅速に作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、高品質なAI生成動画を数分で作成するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。直感的なテキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、広範な編集ソフトウェアの経験がなくても、効率的に洗練されたコンテンツを制作できます。

HeyGenは商品リスティング用のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはAmazonの商品詳細ページでのリスティングと紹介に特化したカスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、時間を節約しながら、商品動画がプロフェッショナルでブランドに合ったものになるようにし、視聴者に魅力的なビジュアルコンテンツを簡単に作成できるようにします。

HeyGenはAmazonスポンサードブランドキャンペーンを最適化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、Amazonスポンサードブランドキャンペーンのための動画コンテンツを最適化するための強力なツールを提供し、理想的なAmazonセラー向けチュートリアルビデオジェネレーターとして機能します。AIアバターとダイナミックなテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なストーリーを作成し、ブランドメッセージを効果的に伝え、コンバージョンを促進する強力な行動喚起を含めることができます。