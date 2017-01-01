Amazon製品ビデオメーカー：AIで魅力的な広告を作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、Amazonの売上を促進する魅力的な製品ビデオを簡単に生成します。
持続可能な美容に関心のある意識の高い消費者を対象にした、エコフレンドリーなスキンケアラインの45秒の製品ストーリービデオをデザインしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、穏やかで自然なビジュアル美学を作り出し、柔らかい照明と製品の質感のクローズアップを使用します。オーディオには落ち着いたアンビエントミュージックを使用し、ブランドの価値と製品の利点を伝えるためにビデオに説明的なテキストオーバーレイを追加します。
Amazonベンダー向けの新しいテックアクセサリーの機能を示す60秒の高品質なビデオを制作してください。特にアーリーアダプターやテック愛好家をターゲットにしています。ビジュアルアプローチは洗練されて未来的で、クリーンなモーショングラフィックスを取り入れ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して既存のアセットライブラリからビジュアルを強化します。オーディオはクリアで、機能を説明する明確なナレーションと、微妙な電子音楽のバックグラウンドミュージックで補完されます。
パーソナライズされたワークアウトルーチンとeコマースマーケティングに焦点を当てた若年層をターゲットにした、フィットネスアプリの15秒のAmazonビデオ広告を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテンポが速く、多様なユーザーが短いエクササイズスニペットに参加している様子を紹介します。HeyGenのナレーション生成を活用して、さまざまな言語でのモチベーショナルオーディオを提供し、現代的なポップサウンドトラックで即座に注目を集めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAmazon製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAI駆動のビデオジェネレーターで、AmazonセラーやベンダーがAmazonビデオ広告用の高品質なビデオを作成するのを支援します。さまざまなテンプレート、テキスト-to-ビデオ、プロフェッショナルなナレーションオプションを使用して、注目を集める魅力的な製品ストーリーを簡単に開発できます。
HeyGenは高品質な製品ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはセルフサービスのオンラインビデオエディターとして機能し、豊富なアセットライブラリ、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能を提供します。ビデオにテキストや音楽を追加し、ブランドコントロールを活用してeコマースマーケティングの一貫性を保ちながら、ビデオをパーソナライズできます。
HeyGenでプロフェッショナルなナレーションを生成し、製品ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、スクリプトからプロフェッショナルなナレーションを生成し、製品ビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、明確な行動喚起を作成し、潜在顧客に効果的に製品ストーリーを伝えることができます。
HeyGenはAmazonのビデオ広告が技術仕様を満たすことを保証しますか？
はい、HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、Amazonのビデオ仕様を満たすためにビデオをシームレスに統合します。当プラットフォームは、Amazon製品ページや広告キャンペーンに適した高品質なビデオを制作するよう設計されています。