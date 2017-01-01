Amazon商品ビデオジェネレーター：魅力的な広告を迅速に作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、商品画像を高品質でコンバージョン最適化されたビデオ広告に簡単に変換し、Amazonリスティングに活用しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Amazonの売上を増やしたい小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のプロダクトストーリービデオを開発します。このビデオは、製品が解決する一般的な問題を示す魅力的なビジュアルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて生成された明確で親しみやすい男性のナレーションで強化されます。
eコマースマーケター向けに、詳細な特徴と利点に焦点を当てた60秒の高品質なマーケティングビデオをどのように作成できますか？HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された権威あるAIボイスオーバーを採用し、製品に関する重要な情報を効率的に伝えるために動的なオンスクリーンテキストアニメーションを補完します。
デジタル広告主向けに最適化された15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を提供し、コンバージョン最適化されたコンテンツを設計します。このビデオは、最小限のテキストオーバーレイとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを備えた速いペースの注目を集めるビジュアルを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して異なるプラットフォームに簡単に適応できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAmazonの商品リスティング用の魅力的なビデオコンテンツをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを活用したビデオジェネレーターとして、セラーがAmazonリスティング用に高品質でコンバージョン最適化されたコンテンツを作成するのを支援します。製品ストーリーを効果的に伝える魅力的なビジュアルを作成し、顧客の注目を集め、Amazon製品の売上を促進します。
HeyGenは私の製品画像を動的でリアルな高モーションビデオ広告に変換できますか？
はい、HeyGenは画像をアニメーション化し、静止写真を動的なGIFスタイルのビデオ広告やマルチシーンビデオ広告に変換する力を持っています。これにより、製品を強化された動きとリアリズムで紹介するフォトリアリスティックなビデオ素材を作成し、コンテンツを際立たせます。
HeyGenは私のビデオ広告に本物のブランドボイスを確保するためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、AIボイスによるプロフェッショナルなボイスオーバーオプションを含む高度な生成AI機能を提供します。これらの機能により、マーケティングビデオ全体で一貫性とインパクトを持った本物のブランドボイスを維持することができます。
HeyGenを使用してマーケティングビデオの視覚的な魅力とメッセージをどのように強化できますか？
HeyGenを使用すると、ビデオに音楽を簡単に追加し、テキストアニメーションを統合し、明確なコール・トゥ・アクションメッセージのためのテキストオーバーレイを利用できます。また、メディアライブラリとストックサポートを活用して、高品質で魅力的なビジュアルを作成し、視聴者を惹きつけることができます。