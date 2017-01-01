Amazonリスティング動画メーカー: 魅力的な商品動画を作成
スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、Amazon商品動画を迅速に生成し、購入者に向けて商品ストーリーを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
Amazonセラーが魅力的な商品ストーリーを伝え、ブランドを差別化するための30秒の情報動画を作成します。このクリエイティブブリーフは、AIアバターを中心に据えたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを求めており、主要な利点を説明し、一般的な顧客の悩みを解決します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、この物語をシームレスに実現しましょう。
Amazon広告キャンペーンを実施するブランド向けに、明確な行動喚起（CTA）を強調した20秒のSponsored Brands動画をデザインします。動画は直接的で洗練されたビジュアルスタイルを採用し、特別オファーを強調する画面上のテキストオーバーレイや即時購入を促す要素を含みます。これらの重要なCTAのためにHeyGenの字幕/キャプション機能を活用し、さまざまなプラットフォームに最適なプレゼンテーションを確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
既存の製品画像を印象的なAmazonリスティング動画メーカーソリューションに変換したいeコマースビジネス向けに、45秒の魅力的な動画を制作します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、高品質な画像のよく練られたシーケンスを通じて製品の特徴を効果的に紹介し、説明的なナレーションと魅力的なバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビジュアルを簡単に統合し、ナレーション生成で物語を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAmazon商品動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的な商品動画の作成を効率化する高度なAmazonリスティング動画メーカーです。AI動画生成機能を使用して、テキストや商品ストーリーをAIアバターとダイナミックなテンプレートを用いて高品質な動画に変換し、効果的に商品を紹介します。
HeyGenでAmazon Sponsored Brands動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な動画編集機能を提供し、Sponsored Brands動画をブランドに完全に合わせてカスタマイズできます。ユニークなテキストオーバーレイを追加し、ロゴやカラーをブランドコントロールで統合し、魅力的な行動喚起（CTA）を含めてエンゲージメントを促進します。
HeyGenのAI動画生成機能はナレーションとスクリプトオプションを提供しますか？
はい、HeyGenの強力なAI動画生成機能はスクリプトからのテキスト動画をサポートしており、商品ストーリーを簡単に作成できます。プラットフォーム内でプロフェッショナルなナレーションのためのリアルなAIボイスを簡単に生成し、Amazon商品動画の全体的な品質を向上させます。
HeyGenはどのようにして商品画像を魅力的な動画に変換しますか？
HeyGenは静的な商品画像をダイナミックな動画コンテンツにシームレスに変換します。広範なメディアライブラリと多様なテンプレートを活用して、説得力のある物語を構築し、テキストオーバーレイやその他の要素を追加して、Amazonで注目を集めるインパクトのある商品動画を作成します。