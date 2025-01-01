amazon ad video maker: 驚くべき広告を瞬時に作成
AIを活用したビデオジェネレーターで、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、時間とコストを最適化して数分で魅力的な動画コンテンツを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家やベンダー向けに、45秒の洗練されたモダンな動画を作成し、魅力的な動画コンテンツで商品認知度を高めることを目指します。カスタマイズ可能なテンプレートの力を示し、独自のブランド統合を可能にするインスパイアリングな音楽を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、アイデアを洗練された動画広告に変えるシームレスなプロセスをナレーションします。
Eコマースマネージャー向けに、60秒の情報豊富でクリーンな動画を開発し、AIを活用したビデオジェネレーターが時間とコストの最適化にどのように貢献できるかを強調します。権威あるボイスオーバーで語られるナラティブは、スクリプトから直接動画に変換する効率性を示し、明確で簡潔なビジュアルと最小限のバックグラウンドミュージックで迅速な制作サイクルを紹介します。
個人のセラーやコンテンツクリエイターをターゲットにした30秒のダイナミックな動画を制作し、高品質な商品画像などの既存のクリエイティブ資産を魅力的な短編動画広告に変えることに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かで、モダンでキャッチーな曲を伴います。メディアライブラリ/ストックサポート機能を使用して既存のメディアを簡単にインポートし、統合して洗練されたコンテンツを生成する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な動画コンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオジェネレーターで、ユーザーが迅速に魅力的な動画コンテンツを作成できるようにします。生成AIがスクリプトからプロフェッショナルな動画へのプロセスを数分で簡素化し、動画制作を手軽で効率的にします。
HeyGenは動画生成のためにどのようなクリエイティブ資産とカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは豊富なアセットライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、動画プロジェクトを強化します。商品画像を簡単に取り入れ、AIアバターを活用し、ロゴや色などのブランディング要素をコントロールして、独自のAI生成動画を作成できます。
HeyGenはamazon ad video makerとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenはベンダーやセラーにとって優れたamazon ad video makerです。アスペクト比のリサイズやスクリプトからのテキスト動画生成などの機能を活用して、Amazonに最適化された魅力的な動画広告を効率的に制作できます。
なぜHeyGenをAIを活用したビデオジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenは、従来の動画制作に関連する時間とコストを最適化することで、高品質な動画を制作する力を与えます。AIを活用したビデオジェネレーターにより、誰でも簡単にプロフェッショナルな動画を作成でき、先進的な生成AI技術を活用しています。