卒業生ストーリーラインビデオメーカー: 学校の最高のストーリーを伝えよう
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使って、魅力的な卒業生のストーリーを簡単に作成し、これまでにない方法でコミュニティを引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新卒者や潜在的な業界パートナーをターゲットにした、説得力のある卒業生の証言ビデオを紹介する45秒のビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、卒業生が卒業後の旅を共有するインタビューのように、真実味があり親しみやすいものにしてください。HeyGenのAIアバターを利用して、多様な卒業生の経験を表現し、心のこもった物語をスケーラブルかつ一貫して制作できるようにします。
ソーシャルメディアのフォロワーやイベント参加者向けに、ダイナミックな15秒の卒業生ハイライトビデオメーカーのスポットを制作してください。このビデオは、記憶に残る瞬間や成果の高速モンタージュを特徴とし、エネルギッシュで簡潔なナレーションが付随します。HeyGenのボイスオーバー生成機能により、プロフェッショナルでインパクトのあるオーディオトラックが迅速に注目を集めます。
教育機関や卒業生エンゲージメントチームを対象にした、AI卒業生ストーリービデオメーカーを使用した60秒の情報ビデオを作成してください。ビデオのスタイルは洗練されて情報豊かで、シームレスなキャリアの進展や重要な影響を示し、明確で権威あるトーンでナレーションされます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた物語を効率的に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な卒業生ストーリーラインビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして、ユーザーが魅力的な卒業生ストーリーラインビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリを活用して、共感を呼ぶユニークな物語を作り上げましょう。
HeyGenはどのような高度なAI機能を提供して、影響力のある卒業生ハイライトビデオを開発できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやテキストをビデオに変換するAIなどの強力なAI機能を統合し、スクリプトをダイナミックな卒業生ハイライトビデオに変換します。AI駆動のボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションでコンテンツをさらに強化し、より広いリーチを実現します。
教育機関はHeyGenを使用して卒業生の証言ビデオを効果的にブランド化し、共有できますか？
もちろんです。HeyGenは、卒業生の証言ビデオに機関のロゴや色を組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。完成したビデオは、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームで簡単にエクスポートして共有し、最大の影響を与えることができます。
HeyGenは卒業生コンテンツを作成するための効率的なエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームですか？
HeyGenは、ビデオ作成プロセス全体を効率化するために設計されたエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。カスタマイズ可能なテンプレートと編集ツールを備えた包括的なオンラインビデオメーカーで、コンセプトからエクスポートまでスムーズなワークフローを確保し、すべての卒業生コンテンツのニーズに対応します。