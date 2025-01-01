AI卒業生ストーリービデオメーカー：魅力的な証言を作成

強力なテキストからビデオへのAIを使用して、スクリプトからビデオまで魅力的な卒業生の証言を迅速に制作します。

入学からキャリア成功までの感動的な卒業生の旅を紹介し、見込み学生とその親をターゲットにした90秒の卒業生の証言ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなトランジションとキャンパスのBロール映像を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で熱意あるナレーションを伴い、教育の直接的な影響を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の学生と教職員を対象に、卒業生の多様な成果について動機付けと情報提供を行う60秒の卒業生ハイライトビデオを開発します。このビデオは、現代的で魅力的な、テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、感動的なバックグラウンドミュージックと画面上のテキストを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、成功ストーリーの説得力あるモンタージュを迅速に組み立て、帰属意識と将来の可能性を促進します。
サンプルプロンプト2
卒業生ネットワークのための2分間の魅力的な証言ビデオを制作し、より強いコミュニティの関与とつながりを促進します。ビジュアルとオーディオスタイルは、インタビューに似た本物で温かく会話的なもので、クリアな音声と画面上の識別を備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、卒業生が卒業後の深い経験と旅を共有できるようにし、アクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
大学の入学事務局とマーケティングチームのための45秒の卒業生ストーリービデオをデザインし、卒業生の影響を示すことの容易さと効果を示します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して作成されたバーチャルスポークスパーソンを採用し、卒業生の成功に関する重要なメッセージを伝えることで、内部プレゼンテーションや迅速なプロモーションスポットに効率的なツールとなります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

卒業生ストーリービデオメーカーの使い方

AIを使用して魅力的な卒業生の証言ビデオやハイライトリールを簡単に作成し、感動的なストーリーを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

Step 1
テンプレートを選択
卒業生の成功ストーリーや証言を紹介するために特別にデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択して始めましょう。
Step 2
スクリプトから作成
テキストからビデオへのスクリプト機能を利用して、書かれた証言や物語を瞬時に魅力的なビデオコンテンツに変換します。
Step 3
ビジュアルを追加
リアルなAIアバターを使用して証言をナレーションしたり、メディアライブラリ/ストックサポートから豊かなビジュアルを追加して卒業生ストーリービデオを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
影響力のある卒業生ハイライトビデオを完成させ、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、すべてのプラットフォームで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

卒業生の物語でインスパイア

個人的な経験を共有して、現在の学生や広範なコミュニティをインスパイアする動機付けの卒業生ビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして卒業生ストーリービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ作成を使用して、魅力的な卒業生ストーリービデオを迅速に制作する力を提供します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを活用することも可能で、卒業生ビデオメーカーのプロセスを劇的に簡素化します。

卒業生ハイライトビデオのためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenは、テンプレートをカスタマイズして、あなたの機関のロゴや色を使用できる広範なブランディングコントロールを提供します。また、独自のメディアを統合するか、私たちの多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、プロフェッショナルでブランドに合った卒業生ハイライトビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにして卒業生の証言ビデオのプロフェッショナルな品質と共有性を確保しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションや高品質のボイスオーバー生成などの機能を備えた卒業生の証言ビデオのプロフェッショナルな品質を確保します。さまざまなオンラインビデオプラットフォームで魅力的な証言を簡単にエクスポートして共有し、リーチと影響を最大化します。

HeyGenは誰でも魅力的な卒業生ビデオを作成できる直感的なプラットフォームですか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオプラットフォームとして設計されており、誰でも卒業生ビデオメーカーになることができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシンプルなビデオエディターを利用して、魅力的な証言やハイライトビデオを簡単に作成できます。