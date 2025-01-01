AI卒業生ストーリービデオメーカー：魅力的な証言を作成
強力なテキストからビデオへのAIを使用して、スクリプトからビデオまで魅力的な卒業生の証言を迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の学生と教職員を対象に、卒業生の多様な成果について動機付けと情報提供を行う60秒の卒業生ハイライトビデオを開発します。このビデオは、現代的で魅力的な、テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、感動的なバックグラウンドミュージックと画面上のテキストを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、成功ストーリーの説得力あるモンタージュを迅速に組み立て、帰属意識と将来の可能性を促進します。
卒業生ネットワークのための2分間の魅力的な証言ビデオを制作し、より強いコミュニティの関与とつながりを促進します。ビジュアルとオーディオスタイルは、インタビューに似た本物で温かく会話的なもので、クリアな音声と画面上の識別を備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、卒業生が卒業後の深い経験と旅を共有できるようにし、アクセシビリティと明確さを確保します。
大学の入学事務局とマーケティングチームのための45秒の卒業生ストーリービデオをデザインし、卒業生の影響を示すことの容易さと効果を示します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して作成されたバーチャルスポークスパーソンを採用し、卒業生の成功に関する重要なメッセージを伝えることで、内部プレゼンテーションや迅速なプロモーションスポットに効率的なツールとなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして卒業生ストーリービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ作成を使用して、魅力的な卒業生ストーリービデオを迅速に制作する力を提供します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなAIアバターを活用することも可能で、卒業生ビデオメーカーのプロセスを劇的に簡素化します。
卒業生ハイライトビデオのためのブランディングコントロールはどのように利用できますか？
HeyGenは、テンプレートをカスタマイズして、あなたの機関のロゴや色を使用できる広範なブランディングコントロールを提供します。また、独自のメディアを統合するか、私たちの多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、プロフェッショナルでブランドに合った卒業生ハイライトビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにして卒業生の証言ビデオのプロフェッショナルな品質と共有性を確保しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションや高品質のボイスオーバー生成などの機能を備えた卒業生の証言ビデオのプロフェッショナルな品質を確保します。さまざまなオンラインビデオプラットフォームで魅力的な証言を簡単にエクスポートして共有し、リーチと影響を最大化します。
HeyGenは誰でも魅力的な卒業生ビデオを作成できる直感的なプラットフォームですか？
はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオプラットフォームとして設計されており、誰でも卒業生ビデオメーカーになることができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシンプルなビデオエディターを利用して、魅力的な証言やハイライトビデオを簡単に作成できます。