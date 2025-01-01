入学からキャリア成功までの感動的な卒業生の旅を紹介し、見込み学生とその親をターゲットにした90秒の卒業生の証言ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなトランジションとキャンパスのBロール映像を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で熱意あるナレーションを伴い、教育の直接的な影響を強調します。

