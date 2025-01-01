卒業生の物語ビデオメーカー：影響力のあるビデオを作成
スクリプトを簡単に魅力的な卒業生の証言ビデオに変換し、強力なナレーション生成を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の学術プログラムに興味を持つ高校生を対象とした90秒の学生募集ビデオを開発します。このビデオには、プログラムの利点とキャリアの成果を説明する成功した卒業生が登場します。親しみやすいバーチャルプレゼンターを採用し、魅力的でモダンなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのAIアバターを活用して、あなたの機関の一貫した親しみやすいブランドアンバサダーを作成し、AIビデオ作成を効果的に活用してアウトリーチを行います。
潜在的な寄付者や大学の理事会メンバー向けに、彼らの貢献の深い影響を戦略的に強調する本物の卒業生の証言ビデオを2分間のビデオにまとめます。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて誠実であり、多様なBロール映像を取り入れて心温まるメッセージを強化します。これらの強力なナラティブのグローバルなアクセスを確保し、そのリーチを広げるために、HeyGenの機能を使用して包括的な字幕/キャプションを実装します。
若い卒業生やソーシャルメディアのフォロワーを対象にした新しい卒業生イニシアチブを祝う45秒のダイナミックなビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ちてエネルギッシュであり、さまざまなプラットフォームに適したクイックカットと鮮やかなグラフィックスを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、この魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、ソーシャルメディアでの迅速な共有のための魅力的な卒業生ビデオテンプレートの作成を加速します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして卒業生の物語のためのAIビデオ作成をスクリプトから支援しますか？
HeyGenは、スクリプトからテキストをビデオに変換し、卒業生の証言ビデオのための魅力的なコンテンツを生成する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームは、書かれたナラティブを魅力的なビジュアルストーリーに変換するために高度なAIを活用し、AIアバターとナレーション生成を完備しています。
HeyGenを使用して卒業生ビデオのブランディングとビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、あなたの機関のロゴや特定のカラーパレットを卒業生ビデオに組み込むことができます。私たちのメディアライブラリと簡単な編集ツールもカスタムビジュアル要素をサポートし、あなたのブランドアイデンティティを反映した本物の証言を確保します。
HeyGenが効率的なコンテンツ制作のための効果的な卒業生の物語ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、卒業生の物語の作成を合理化するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。卒業生ビデオテンプレートや自動字幕/キャプションなどの機能を備えており、高品質のビデオを迅速に制作し、さまざまなプラットフォームでエクスポートおよび共有できます。
HeyGenはソーシャルメディア共有のための魅力的な卒業生の証言ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア共有に最適化された魅力的な卒業生の証言ビデオの作成を簡素化します。私たちの簡単な編集ツールとアスペクト比のリサイズを利用して、ビデオがどのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにし、学生募集やコミュニティの更新のためのリーチとエンゲージメントを最大化します。