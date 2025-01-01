卒業生関係のためのAIビデオジェネレーター
パーソナライズされたビデオで卒業生のエンゲージメントを高め、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して魅力的な成功ストーリーを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の卒業生セグメント、例えば最近の卒業生を対象にした30秒のパーソナライズされたアウトリーチビデオを生成し、今後のイベントに招待します。トーンは温かく招待的で、フレンドリーな『AIアバター』を使用してメッセージを直接届け、『卒業生のエンゲージメント』を高めます。ビジュアルスタイルはクリーンでパーソナライズされ、控えめなブランディングを施します。
すべての卒業生を年次寄付キャンペーンに参加するよう招待する60秒のモダンで情報豊富なビデオを制作し、『卒業生関係ビデオジェネレーター』の効率を活用します。明確な行動喚起と洗練されたビジュアルスタイルで、背景音楽を添えて卒業生全体をターゲットにします。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、ソーシャルメディア全体で迅速に展開できるように簡単に構築されます。
寄付者や長期的なサポーターを対象に、卒業生の寄付の影響を示す40秒の心温まるビデオを開発します。ビジュアルスタイルは豊かで感情的であり、実世界のイメージとアーカイブ映像を組み合わせて、説得力のある『デジタルストーリーテリング』の物語を伝えます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを取り入れて、大学の進歩を示すことでストーリーテリングを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして卒業生のエンゲージメントのためのパーソナライズされたビデオ作成を可能にしますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、効果的な卒業生のエンゲージメントのために非常にパーソナライズされたビデオを作成することを可能にします。テキスト・トゥ・ビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、真に共鳴するユニークなデジタルストーリーテリング体験を作り出します。
HeyGenでAIアバターを使用して魅力的な卒業生の成功ストーリーを作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターを備えており、卒業生の成功ストーリーを生き生きとさせることができます。これらを広範なビデオテンプレートとナレーション生成と組み合わせて、プロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenは卒業生関係のビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての卒業生関係ビデオジェネレーターコンテンツでブランドの一貫性を維持することができます。ロゴ、色を簡単にカスタマイズし、キャプションを追加して、ソーシャルメディアなどのさまざまなプラットフォームにビデオをエクスポートできます。
HeyGenは卒業生の成果ビデオを簡単に作成するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは卒業生の成果ビデオメーカーとして優れており、影響力のある認識ビデオの作成を簡素化します。プロンプトネイティブビデオ作成とテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、事前にデザインされたビデオテンプレートを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。