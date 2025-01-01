卒業生向け動画メーカーで素晴らしいつながりを

多様なテンプレートとシーンを活用して、卒業生一人ひとりのユニークなストーリーを簡単に伝える魅力的な動画を作成しましょう。

忙しい大学開発チームを対象にした60秒の卒業生向け動画を作成し、資金調達キャンペーンの迅速で魅力的な更新情報を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで簡潔にし、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、明確で権威あるナレーションを生成し、重要なメッセージを効率的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
多様な個人の成功を祝う90秒の卒業生功績動画を制作し、現在の学生や教職員を鼓舞します。この感動的な動画は、卒業生関係部門を対象としており、HeyGenのAIアバターを活用して、さまざまな感動的なストーリーを紹介し、感動的なビジュアルと高品質な音声スタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
イベントオーガナイザー向けに、成功した1年間の活動を振り返る2分間の卒業生ハイライト動画を作成し、祝賀的でブランドに一貫したビジュアルアプローチを取り入れます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、アップビートな音楽と明確な字幕を組み込み、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、洗練された仕上がりを実現します。
サンプルプロンプト3
ITスタッフやマーケティング技術者が動画作成ツールを評価する際に、AIハイライト動画メーカーの技術的な利点を説明する90秒の情報動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンなグラフィックスを使用し、複雑な機能を効果的に説明するために直接的で説明的なナレーション生成を補完します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

卒業生向け動画メーカーの使い方

HeyGenの強力なAIを使用して、初期のスクリプトから最終的な洗練されたエクスポートまで、魅力的な卒業生向け動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
HeyGenの**スクリプトからのテキスト動画**機能にメッセージを入力するか、プロフェッショナルなテンプレートから選択して、影響力のある卒業生向け動画の基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
魅力的な**AIアバター**を選んで、バーチャルプレゼンターとしてメッセージを生き生きとさせます。AIハイライト動画メーカーの機能を活用して、スクリプトに合わせた高品質で自然な音声を生成し、伝達力を高めます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティでカスタマイズ
直感的な**ブランディングコントロール**を使用して、ロゴやブランドカラーを適用し、機関のアイデンティティを強化します。自動字幕を追加して、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートして共有のために最適化
さまざまなソーシャルプラットフォームに適したアスペクト比に調整して、作成を最終化します。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用して、卒業生ネットワーク全体でシームレスに配信できる高品質な動画を簡単に生成し、効果的な卒業生向け動画メーカーになります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズドアウトリーチキャンペーンを作成

卒業生向けにパーソナライズされた動画メッセージを作成し、個々のつながりを強化し、イベントや資金調達の取り組みへの参加を促します。

よくある質問

HeyGenは卒業生向けのAIハイライト動画をどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、"テキストから動画"機能と"AIアバター"を使用して、魅力的な"卒業生ハイライト動画メーカー"コンテンツを簡単に制作できるようにします。この"エンドツーエンド動画生成"プラットフォームは、卒業生コミュニティ向けの魅力的な"パーソナライズド動画"コンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenは卒業生向け動画のカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な"ブランディングコントロール"を提供し、"卒業生功績動画メーカー"があなたの機関のアイデンティティに合致するようにします。ロゴや色を含めることができ、さまざまな"テンプレートとシーン"や"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を利用してプロフェッショナルな結果を得ることができます。

HeyGenはオンラインで効果的な卒業生向け動画メーカーとしてどのような機能を持っていますか？

HeyGenは、"ナレーション生成"、自動"字幕"、"バーチャルプレゼンター"などの強力な機能を統合しており、オンラインでの"卒業生向け動画メーカー"体験を向上させます。これらのツールは、メッセージがより広い卒業生の聴衆にアクセスし、影響を与えることを保証します。

HeyGenはパーソナライズド動画で大規模な卒業生向けアウトリーチをサポートできますか？

はい、HeyGenは"パーソナライズド動画"機能を通じて、"卒業生向け動画メーカー"の取り組みを拡大するように設計されています。ワークフローにシームレスに統合され、"テキストから動画"機能により、個々の卒業生に向けたユニークなメッセージを効率的に生成できます。