全社ミーティング要約ビデオメーカーでスムーズなコミュニケーションを
カスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的なシーン編集を使用して、プロフェッショナルな全社ミーティングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒の簡潔な全社ミーティングビデオの要約を作成し、チームリーダーや経営陣に向けて戦略的な要点と決定事項に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと事前にデザインされたビデオテンプレートを活用してデータを効果的に提示します。音声は落ち着いた権威あるナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのある概要を迅速に組み立てます。
30秒のテンポの速いハイライトリールを開発し、全社ミーティングからAIビデオを作成します。社内発表やリモート社員への迅速なソーシャルシェアリングに最適です。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、画面上のテキストとアニメーションのトランジションが際立ちます。エネルギッシュなサウンドトラックが簡潔なスクリプトに伴い、音声なしでもアクセス可能な字幕/キャプションを画面上に表示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、迅速に音声コンテンツを生成し、クリアな字幕/キャプションを追加して最大限のリーチを実現します。
50秒の包括的な要約ビデオを設計し、新入社員や外部関係者向けに最近の全社ミーティングの構造化された概要を提供します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で情報豊かで整理されており、視聴者を主要な議論のポイントに導くシンプルで効果的なビジュアルを使用します。フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションがコンテンツを伝え、気を散らすバックグラウンドミュージックはありません。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用し、準備したスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、さまざまなプラットフォームに対応できるビデオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして全社ミーティングの要約ビデオを向上させることができますか？
HeyGenは、先進的なAI機能を使用して全社ミーティングの要約ビデオを魅力的なコンテンツに変えます。多様なAIアバターを使用してAIビデオを作成し、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを活用して、メッセージが常にインパクトがあり視覚的に魅力的であることを保証します。
HeyGenは企業ビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？
HeyGenは、企業ビデオをブランドに合わせるための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタム背景を簡単に組み込み、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、汎用性のあるビデオテンプレートを利用して、すべてのビデオをユニークなものにします。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な全社ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、リアルなAIアバターを特徴とする魅力的な全社ミーティングビデオを作成することを可能にします。スクリプトを提供するだけで、テキスト-to-ビデオジェネレーターが表現力豊かなデジタルプレゼンターでメッセージを生き生きとさせます。
HeyGenはスクリプトから全社ミーティングビデオを作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを直接プロフェッショナルなビデオに変換することで、全社ミーティングビデオの作成を簡素化します。テキスト-to-ビデオジェネレーターが自動的にAIアバターを追加し、ナレーションを生成し、アクセシビリティのために自動字幕を含めることで、コミュニケーションの効率を向上させます。