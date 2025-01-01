代数教育ビデオメーカー：数学学習を簡単に

複雑な代数を魅力的なレッスンに変えます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、教育者が明確でダイナミックなチュートリアルを作成するのを支援します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中学生向けに、鮮やかなアニメーションとダイナミックなビジュアルを使って代数式を説明する45秒の魅力的なチュートリアルを開発してください。学習の関心を高めるために、HeyGenの字幕機能を活用し、利用可能なテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的で理解しやすい説明を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
オンラインコースの作成者や大学1年生を対象に、割引の計算や金融成長など、代数の実際の応用を示す90秒のプロフェッショナルな説明ビデオを制作してください。この教育ビデオメーカーのワークフローは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確なナレーションを行い、関連するメディアライブラリやストックサポートを組み込んで、複雑な概念を効果的に明確にします。
サンプルプロンプト3
YouTube向けに、K-12の学生を対象とした線形方程式の基礎を紹介する30秒のクイックチップビデオをデザインしてください。チュートリアルビデオメーカーは、楽しくテンポの速いスタイルでプレゼンテーションを行うダイナミックなAIアバターをフィーチャーし、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、視聴者の関心を高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

代数教育ビデオメーカーの使い方

AIアバター、ナレーション、簡単なテキストからビデオへの機能を使って、学生や教育者のために複雑な概念を簡素化する魅力的な代数教育ビデオを作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
代数のレッスンスクリプトを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換し、複雑な主題を説明しやすいビジュアルストーリーにします。
2
Step 2
アバターと声を選ぶ
レッスンをプレゼンテーションするために多様なAIアバターから選択します。また、自然な音声のナレーションを生成して、あなたの教育スタイルにぴったり合うようにします。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を追加する
ライブラリから関連するメディア、背景音楽、ダイナミックなテキストを使ってビデオを強化します。すべての学生の学習の関心を高めるために、正確な字幕を自動生成します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
代数のレッスンが完璧になったら、希望のアスペクト比と高品質の解像度でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、プロフェッショナルな教育ビデオがどのプラットフォームでも準備完了です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイック説明ビデオを制作する

YouTubeやTikTokなどのプラットフォーム向けに、短くて魅力的な代数の説明ビデオや問題解決クリップを簡単に作成して学生にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして代数教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI数学ビデオジェネレーターとして機能し、教育者がシンプルなスクリプトから直接魅力的な代数教育ビデオを制作できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な概念を学生に効果的に簡素化します。

HeyGenはチュートリアルビデオで学習の関心を高めるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはダイナミックなAIによるナレーションと、すべての教育ビデオにシームレスに統合された字幕機能で学習の関心を高めます。これにより、学生の注意を引きつける明確なステップバイステップのチュートリアルビデオメーカーのコンテンツが保証されます。

HeyGenは簡単なビデオ編集ソリューションを必要とする教育者や学生に適していますか？

もちろんです。HeyGenは簡単なビデオ編集ツールとして設計されており、教育者や学生が高品質の教育ビデオを迅速に制作できるようにします。YouTubeなどのプラットフォームでチュートリアルビデオを簡単に共有できます。

HeyGenはAIを使ってテキストスクリプトから教育ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへのスクリプトを使用して教育ビデオを作成することに特化しており、高度なAI機能を活用しています。このAI駆動の教育ビデオメーカーは、リアルなAIアバターをフィーチャーした魅力的なコンテンツにカリキュラムを瞬時に変換することができます。