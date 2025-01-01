アラートビデオメーカー: AIで緊急メッセージを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルなアラートビデオを迅速に生成し、効果的な危機コミュニケーションを実現します。

IT管理者向けに、AIを活用したビデオソリューションの技術的統合と利点を説明する1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものとし、システム図やデータビジュアライゼーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、明確で技術的に正確な落ち着いた権威あるナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジャーナリストやニュースコンテンツ制作者を対象に、重要な情報を迅速に伝える方法を示す45秒の速報ビデオをデザインしてください。ダイナミックで緊急性のあるビジュアルスタイルを採用し、テンポの速いカットと画面上の目立つテキストを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成によって生のスクリプトを即座に放送に変える明確で簡潔なナレーションを提供します。
サンプルプロンプト2
一般市民を対象にした30秒の公共安全アナウンスメントを制作し、深刻な天気警報ビデオについて警告します。ビデオは明るく、理解しやすいアイコンとシンプルなアニメーションを使用して緊急性を伝え、パニックを引き起こさないようにし、HeyGenの字幕/キャプションによって強化されたアクセス可能なメッセージをサポートし、重要な情報がすべての人に効果的に届くようにします。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに、組織内での内部緊急警報ビデオメーカーのテンプレートの正しい使用方法を案内する包括的な2分間のトレーニングビデオを作成してください。この説明ビデオは、HeyGenのAIアバターを使用してステップバイステップの指示を提供するフレンドリーで情報豊富なAIアバタープレゼンターを特徴とし、画面上のデモンストレーションと微妙な背景音楽を組み合わせて、エンゲージメントを維持し、明確なカスタマイズオプションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アラートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで緊急で影響力のあるアラートビデオを迅速に作成し、重要なメッセージを遅滞なく適切な受信者に届けます。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた緊急アラートビデオメーカーのテンプレートから選択し、緊急メッセージの構造とトーンを迅速に確立します。
2
Step 2
AI要素を追加
AIアバターを統合して明確で説得力のある配信を行い、自動キャプション/字幕を追加して広範なアクセスを確保します。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを適用
カスタマイズオプションを使用して、特定のブランディングを適用し、メッセージの緊急性とプロフェッショナリズムを強化するグラフィック、色、フォントを選択します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完了し、ソーシャルメディアプラットフォームやその他の重要なコミュニケーションチャネルでの即時配信のために、適切なアスペクト比でアラートビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

緊急ニュースと天気警報

注目を集める速報ニュースや深刻な天気警報を迅速に制作し、重要な情報を遅滞なく影響を受けるオーディエンスに届けます。

よくある質問

HeyGenはアラートビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの機能を含む高度なAIビデオソリューションを活用して、影響力のあるアラートビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、HeyGenはさまざまなコミュニケーションニーズに対応する効率的なアラートビデオメーカーとなります。

HeyGenは緊急アラートビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、包括的なメディアライブラリ、ブランディングコントロール、多様なテンプレートへのアクセスを含む緊急アラートビデオのための強力なカスタマイズオプションを提供します。自動キャプション/字幕、さまざまなAIボイスオーバー、ダイナミックなテキストアニメーションでメッセージを強化できます。

HeyGenで危機コミュニケーションビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenは効率的なビデオエディターとして設計されており、危機コミュニケーションビデオを迅速に生成できます。すぐに使用できる緊急アラートビデオメーカーのテンプレートを利用して、スクリプトを魅力的なアラートビデオに変換し、即時配信のために簡単にエクスポートできます。

HeyGenはアラート用の異なるビデオフォーマットと解像度をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズをサポートし、アラートビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームやオンライン配信に最適化されるようにします。これには、垂直ビデオフォーマットを含む異なるフォーマットでのエクスポート機能が含まれ、広範な互換性を確保します。