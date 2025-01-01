空港ビデオメーカーで魅力的な旅行コンテンツを作成

AIアバターを使って、旅行の物語を生き生きとさせるプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

若い旅行者やブロガー志望者向けに、空港での旅の活気をチェックインから離陸まで捉えた、魅力的な45秒の旅行ハイライト動画を作成してください。視覚的に豊かでアップビートなスタイルを採用し、ダイナミックなアニメーションを使ってシームレスなトランジションを実現します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的なストーリーテリングを強化し、この空港ビデオメーカーを使用して魅力的な作品を制作してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネス旅行者や空港管理者を対象にした、30秒の洗練されたプロモーションビデオを開発してください。新しいプレミアム空港ラウンジサービスを紹介します。このプロフェッショナルで情報豊富な作品は、洗練された美学と鮮明なビジュアル、明確なナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのAIアバターをバーチャルプレゼンターとして利用し、堅牢なブランディングコントロールを実装して、ビデオ全体で一貫した企業アイデンティティを維持してください。
サンプルプロンプト2
初めての飛行機利用者や国際的な乗客に最適な、60秒の空港オリエンテーションビデオを制作してください。セキュリティ手続きやゲートの案内を行います。この指導的な作品は、わかりやすいビジュアルスタイルとサポート的な画面上のテキストを必要とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して主要コンテンツを効率的に生成し、適切なビデオテンプレートから自動字幕/キャプションを含めて完全なアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
冒険旅行者や旅行代理店をターゲットにした、壮大な国際ルートと旅を描く45秒のインスパイアリングなシネマティックビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは、探検と驚異の壮大な感覚を呼び起こし、視聴者が自分の旅行の夢をカスタマイズすることを奨励するべきです。HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、さまざまなプラットフォームでの最適な配信をアスペクト比のリサイズとエクスポートで確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

空港ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、情報ガイドから魅力的なプロモーションコンテンツまで、視覚的ストーリーテリングに特化したプロフェッショナルな空港ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
空港ビデオの目的を概説するか、スクリプトを貼り付けてください。スクリプトからのテキストビデオ生成機能を利用して、初期のシーンとコンテンツを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
空港の特徴、サービス、旅行ルートを示すために、豊富なメディアライブラリから魅力的な映像や画像を選択してください。ブランディングコントロールを使用して、ブランドの色やロゴを適用します。
3
Step 3
AIアバターを統合
リアルなAIアバターを使用して空港ビデオを強化し、情報を提供したり、旅行者を案内したり、アメニティを紹介したりする魅力的な方法でプレゼンテーションします。
4
Step 4
ナレーションを生成し、エクスポート
ナレーション生成を使用して、明確でプロフェッショナルな音声を制作します。微調整後、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比で高品質なビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

空港オリエンテーションとトレーニングを強化

AIを活用した魅力的なビデオでスタッフのトレーニングや乗客のオリエンテーションプログラムを改善し、理解と記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな空港ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、高品質な空港ビデオを簡単に制作できます。AIアバターとダイナミックなアニメーションを活用して、視聴者の注意を引く魅力的なコンテンツを作成しましょう。

HeyGenは空港オリエンテーションやプロモーションビデオの視覚的ストーリーテリングに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、堅牢なブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを通じて、空港コンテンツの効果的な視覚的ストーリーテリングを実現します。これにより、すべてのビデオを特定のニーズに合わせて調整できます。

HeyGenは効率的な空港ビデオ編集のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIビデオエージェントを活用して、コンテンツ制作を効率化します。スクリプトからのテキストビデオ生成、AIナレーション生成、自動字幕/キャプションをサポートし、すべての空港ビデオニーズに対して迅速でプロフェッショナルなワークフローを確保します。

HeyGenを使用して空港向けにどのような高品質なビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、情報豊富なルートや旅のビデオを含むさまざまな高品質なプロモーションビデオを作成できます。シームレスなトランジションとプロフェッショナルなエフェクトを駆使して、視聴者に洗練されたシネマティックなビデオ体験を提供します。