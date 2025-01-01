航空安全のための空港運営トレーニングジェネレーター

トレーニングスクリプトを魅力的な指導ビデオやコンプライアンスコンテンツに瞬時に変換する、先進的なテキストからビデオへの技術を活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
航空整備技術者向けに、最近の規制更新とリスク管理トレーニングのベストプラクティスを強調する90秒のコンプライアンスビデオを作成してください。このプロフェッショナルで権威あるビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して複雑な情報を効率的に伝え、画面上のテキストで重要な法的および運用上の要件を強調し、真剣で情報豊かなトーンを使用します。
サンプルプロンプト2
旅行業界の新人を対象にした45秒の魅力的なeラーニングコンテンツを制作し、空港運営の基本的な概要を提供します。明るいインフォグラフィックスタイルのビジュアルとフレンドリーで励ましのある音声スタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して複雑な概念を簡素化し、視聴者の関心を維持します。
サンプルプロンプト3
空港スタッフ全員向けに、緊急事態および事業継続計画に関する75秒のシナリオベースのトレーニングビデオを設計します。ビデオは緊急かつ明確なビジュアルスタイルを持ち、潜在的な危機シナリオを示し、プロフェッショナルな声のナレーションを生成して、スタッフが適切な対応を行うように導き、重要な事態における安全性と効率性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

空港運営トレーニングジェネレーターの使い方

AIを使用して複雑な空港安全プロトコルや運用ガイドラインを魅力的で製品に忠実な指導ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
空港運営トレーニングスクリプトを入力または貼り付け、HeyGenのテキストからビデオへのエンジンでコンテンツを作成し、安全プロトコルなどのトピックの正確性を確保します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニングをナレーションします。これにより、エンゲージメントが向上し、eラーニングコンテンツがより効果的になります。
3
Step 3
プロフェッショナルな声のナレーションを追加
HeyGenの高度な声のナレーション生成を利用して、ビデオに自然な音声のナレーションを作成します。重要な安全および運用情報の明確さと一貫性を確保します。
4
Step 4
指導ビデオをエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、完成した指導ビデオを生成し、さまざまなプラットフォームでの展開に向けて高品質なコンプライアンスビデオとしてエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な航空プロトコルを簡素化

複雑な安全プロトコルやリスク管理トレーニングを明確で理解しやすいAIビデオコンテンツに変換し、複雑なトピックをアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして空港運営トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIビデオ作成を活用して、空港運営トレーニングや航空安全トレーニングのための高品質な指導ビデオの制作を大幅に加速します。トレーニングスクリプトを動的なeラーニングコンテンツに変換し、空港スタッフのトレーニングを支援します。

HeyGenは空港地上スタッフのための航空安全トレーニングをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、空港地上スタッフや航空整備技術者のための包括的なコンプライアンスビデオやシナリオベースのトレーニングを開発するのに最適です。安全プロトコルやリスク管理トレーニングを示すビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはeラーニングコンテンツの開発にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバター、テキストからビデオへの機能、そして強力な声のナレーション生成を提供し、トレーニングスクリプトから魅力的なeラーニングコンテンツを迅速に開発するための強力なAIビデオ作成ツールです。

HeyGenで生成された指導ビデオでブランドの一貫性をどのように確保できますか？

HeyGenはカスタムロゴや色を含む広範なブランディングコントロールを提供し、すべての指導ビデオで一貫性を維持します。テンプレートとシーン、メディアライブラリを活用して、航空トレーニングコンテンツをさらに強化し、カスタマイズします。