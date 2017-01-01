空港ガイドビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを迅速に作成

リアルなAIアバターを活用して、数分で魅力的な空港オリエンテーションと安全ビデオを制作します。

初めての国際旅行者向けに、チェックインからゲートまでの歓迎的でストレスフリーな旅を紹介する45秒の空港ガイドビデオを作成してください。ビデオには明るく励みになるビジュアルを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと、空港用語の完璧な発音を保証するHeyGenの音声生成を用いたフレンドリーで明瞭なナレーションを組み合わせます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいビジネス旅行者向けに、特定のターミナルを効率的にナビゲートすることに焦点を当てた30秒の空港オリエンテーションビデオを制作してください。洗練されたモダングラフィックスと迅速なカット、プロフェッショナルでテンポの速いインストゥルメンタルサウンドトラックを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して、洗練されたビジュアルフレアで重要な指示を伝えます。
サンプルプロンプト2
新しい空港スタッフ向けに、日常の基本手順を明確かつ正確に示す60秒の指導ビデオを開発してください。このビデオには、明確なステップバイステップのビジュアルと落ち着いた権威ある声が必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを効率化し、一貫したブランド美学を維持します。
サンプルプロンプト3
接続がタイトな旅行者向けに、セキュリティチェックポイントを迅速に通過し、接続便を効率的に見つけるための迅速なヒントを提供する50秒の緊急空港ガイドビデオが必要です。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、緊急性がありながら明瞭な音声と画面上の字幕/キャプションを伴い、重要な情報を強調します。すべてがHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシームレスに構築されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

空港ガイドビデオメーカーの使い方

旅行者の体験と運用の明確さを向上させるために、魅力的で情報豊かな空港ガイドビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに直接スクリプトを記入または貼り付けて開始します。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストをダイナミックなビデオに変換し、空港ガイドの基盤となります。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
ガイドをビジュアルで強化します。情報を提示するために多様なAIアバターから選択し、広範なメディアライブラリを利用して関連する空港シーンやグラフィックスを追加します。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用
ロゴや色のブランディングコントロールを使用して、空港の特定のブランディングでビデオをパーソナライズします。自然な音声を生成し、アクセシビリティのために自動的に字幕を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
空港ガイドビデオの全体をプレビューして最終化します。その後、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、すべての希望するプラットフォームで展開する準備を整え、最大のリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な短編ガイドの作成

旅行者が情報を得て準備を整えるために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ガイドビデオやアップデートを数分で生成します。

よくある質問

HeyGenは空港コンテンツの簡単なビデオメーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームと豊富なビデオテンプレートを使用して、魅力的な空港ガイドビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトからテキストをビデオに迅速に変換し、クリエイティブなプロセスをシンプルかつ効率的にします。

HeyGenを使用した空港オリエンテーションビデオにはどのようなクリエイティブ要素を使用できますか？

HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなAIアバターを組み込み、広範なブランディングコントロールを利用して、空港オリエンテーションビデオを情報豊かで独自のものにすることができます。ダイナミックなテキストアニメーションや豊富なメディアライブラリのサポートでコンテンツをさらに強化します。

HeyGenは空港手順の指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはさまざまな空港手順の高品質な指導ビデオを制作するための効果的なAIビデオエージェントです。音声生成と自動字幕/キャプションを活用して、すべての視聴者に明確さとアクセス性を保証します。

HeyGenは空港ビデオのクリエイティブなブランディングと多様な出力形式をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタムロゴや色を含むすべての空港安全またはガイドビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズやエクスポートを簡単に調整でき、クリエイティブなビジョンを保ちます。