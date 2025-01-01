航空安全ビデオメーカー: 魅力的なブリーフィングを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な航空安全ビデオを簡単に作成し、乗客への明確なコミュニケーションとコンプライアンスを確保します。

一般的な航空会社の乗客を対象に、遊び心のあるビジュアルと明るいサウンドトラックを使用して、基本的な安全プロトコルを説明する魅力的な60秒のアニメーション安全ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターと音声生成を活用して、指示を魅力的なストーリーテリングで生き生きと伝えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスジェットの乗客向けに、プライベート航空の緊急手順に焦点を当てた洗練された45秒のカスタム安全ビデオを開発し、プロフェッショナルなビジュアルと落ち着いた権威ある音声で伝えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、航空業界における正確でコンプライアンスに準拠したメッセージを確保しましょう。
サンプルプロンプト2
航空会社の乗務員や頻繁に飛行機を利用する乗客を対象に、最近のポリシー変更を強調した現代的で鮮明なグラフィックと直接的な音声で伝える、効果的な30秒の安全ブリーフィング更新を設計してください。HeyGenの自動字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、迅速に明確で簡潔なビジュアルエイドを作成しましょう。
サンプルプロンプト3
効果的なストーリーテリングを使用して、乗客に重要な緊急脱出手順を詳細に説明する、説得力のある90秒の航空安全ビデオを制作してください。映画のようなビジュアルと安心感のある真剣な音声を特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して動作を明確に示し、さまざまな機内表示システムに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空安全ビデオメーカーの使い方

魅力的でコンプライアンスに準拠した航空安全ビデオを簡単に作成します。AIを活用してスクリプトをプロフェッショナルで視覚的に豊かなコンテンツに変換し、乗客の認識と安心感を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
テキストビデオ機能を活用するために安全スクリプトを直接入力するか、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して迅速に開始します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
適切なAIアバターを選んで指示を生き生きと伝えましょう。その後、複数の言語での高度な音声生成機能を使用して自然なナレーションを生成します。
3
Step 3
ブランドとビジュアルを適用
ブランドの一貫性を確保するために、航空会社のロゴと特定のカラーパレットをブランド管理を使用して適用します。メディアライブラリ/ストックサポートから高品質の画像やビデオクリップを簡単に統合して視覚的な明瞭さを向上させます。
4
Step 4
安全ビデオをエクスポート
エクスポート前に、自動字幕/キャプションを生成してアクセシビリティを向上させます。ビデオが完成したら、機内システム用に希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

.

複雑な航空安全手順を明確で理解しやすいAI駆動のビデオに変換し、乗客の理解とコンプライアンスを最適化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な航空安全ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ機能を使用して、アニメーション安全ビデオを迅速に制作できるようにすることで、ビデオ作成プロセスを革新します。カスタマイズ可能なテンプレートと充実したメディアライブラリのサポートにより、コンテンツが効果的で特定のブランド管理が可能になります。

HeyGenは航空安全ブリーフィングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、会社のロゴ、色、および特定のビジュアルエイドをカスタム安全ビデオに統合できる広範なブランド管理を提供します。多様なテンプレートとシーンを使用して、重要な情報を効果的に伝えるユニークなアニメーション乗客安全ブリーフィングビデオを作成できます。

HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語の安全ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは多言語の音声オーバーと自動字幕/キャプションをサポートしており、多様な国際的な視聴者にアクセス可能な航空安全ビデオを簡単に制作できます。これにより、すべての乗客に重要な安全プロトコルを明確に伝えることができます。

AIアバターは職場の安全トレーニングビデオの効果をどのように高めますか？

HeyGenのAIアバターは、安全ビデオに一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、従来の方法よりも効果的に視聴者を引き付けます。音声生成と組み合わせることで、これらのAI駆動の機能は、航空業界およびその他の分野でのトレーニングビデオを効果的で記憶に残るものにします。