航空会社プロモビデオメーカー: 魅力的な広告を作成

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオに瞬時に変換します。

新しいフライト先を紹介する、旅行者や冒険好きの方々を対象とした魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックにし、素晴らしい目的地の風景と幸せな旅行者をフィーチャーし、HeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで、主要な観光スポットや旅行の利点を強調する、効果的な「航空会社プロモビデオメーカー」体験を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネス旅行者とラグジュアリーセグメントをターゲットにした洗練された45秒のビデオを開発し、航空会社のプレミアムな機内体験と卓越したサービスを強調します。ビジュアルの美学はスムーズでエレガントにし、高品質なキャビンインテリアと気配りの行き届いたクルーのやり取りを紹介し、落ち着いたインストゥルメンタル音楽に合わせて、HeyGenの字幕/キャプションを通じて主要なサービス機能を提示し、この「航空業界マーケティングビデオ」が目の肥えた顧客に「売上を向上」させる価値を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
旅行代理店、企業パートナー、オンラインフォロワー向けに、ソーシャルメディアに最適な15秒のブランディングビデオをデザインし、「航空会社のロゴイントロクリエイター」として機能します。この短い「3Dアニメーション」作品は、モダンで洗練されたビジュアルスタイルとインパクトのある音響効果を備え、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に開発可能なダイナミックなカスタムアニメーションを通じて航空会社のロゴを目立たせます。
サンプルプロンプト3
小規模から中規模の航空会社のマーケティングチームや旅行スタートアップを対象に、プロモーションコンテンツの作成の容易さを示す60秒の情報ビデオを作成します。ビジュアルアプローチはデモンストレーション的でクリーンにし、直感的なプラットフォームインターフェースを紹介し、HeyGenのAIアバター機能で作成された魅力的なAIアバターが、視聴者に「AIプロモビデオメーカー」プロジェクトを「ビデオテンプレート」から構築するプロセスを案内します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空会社プロモビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで、マーケティングチャネル全体で最大のインパクトを与えるために、航空会社のプロモビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
航空業界向けに特化したプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」の多様なコレクションから選択します。「テンプレートとシーン」は、魅力的なプロモーションコンテンツを作成するための最適な出発点を提供します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
ブランドのアセットを簡単にアップロードするか、当社の豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用してビデオをパーソナライズします。ダイナミックなビジュアルと魅力的なクリップを追加して、独自の航空会社体験を紹介します。
3
Step 3
音声とテキストで強化
高度な「音声生成」機能を使用して、明確で魅力的なナレーションを追加し、メッセージを高めます。主要なオファーや目的地を強調するために、インパクトのある「アニメーションテキスト」を統合します。
4
Step 4
エクスポートと配信
柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で、あらゆるプラットフォームに対応した「プロモーションビデオ」を準備します。フルHDでダウンロードし、高品質のコンテンツを共有して、オーディエンスを魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

記憶に残る旅行体験を強調

.

顧客の旅やポジティブな体験を紹介する魅力的なビデオ証言を作成し、信頼を築き、将来の予約を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして航空会社のためのユニークなプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なコレクションを提供し、魅力的なプロモーションビデオを作成する力を与えます。使いやすいインターフェースにより、ブランドの独自のスタイルとクリエイティブなビジョンをシームレスに編集できます。

HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、アニメーションテキスト、カスタムグラフィックス、リアルな音声を含む高度なAI機能を提供し、ビデオコンテンツを向上させます。ダイナミックな3Dアニメーションのオプションを探求して、プロモーションビデオを本当に際立たせることもできます。

HeyGenはプロフェッショナルな航空会社のロゴイントロやブランディングアニメーションの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルな航空会社のロゴイントロやカスタム航空会社ブランディングアニメーションを作成するための優れたAIプロモビデオメーカーです。この機能により、マーケティングキャンペーンが一貫性のあるインパクトのあるビジュアルアイデンティティを維持し、クリエイティブな成果を向上させます。

HeyGenはソーシャルメディアビデオ広告を迅速かつ効率的に作成するのに適していますか？

はい、HeyGenの直感的なビデオエディターとAI機能は、ソーシャルメディアビデオ広告を迅速に生成するのに理想的です。シーンを簡単に作成、追加、編集し、フルHDでプロモーションビデオをエクスポートして即座にインパクトを与えることができます。