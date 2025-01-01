新しいフライト先を紹介する、旅行者や冒険好きの方々を対象とした魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックにし、素晴らしい目的地の風景と幸せな旅行者をフィーチャーし、HeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで、主要な観光スポットや旅行の利点を強調する、効果的な「航空会社プロモビデオメーカー」体験を提供します。

