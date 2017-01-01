航空会社オンボーディングビデオメーカー：トレーニング効率を向上

効果的な社員トレーニングをデザイン。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、迅速で魅力的なコンテンツを作成。

新しい客室乗務員向けにデザインされた60秒の社員オンボーディングビデオを想像してください。AIアバターが会社の価値観をフレンドリーでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで説明し、心を高揚させる音楽が流れるこのビデオは、HeyGenのAIアバター機能を使って簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

初めてのプレミアムクラスの乗客向けに45秒の顧客オンボーディングビデオを開発してください。モダンでクリーンなビジュアルガイドで機内設備を紹介し、魅力的なアニメーションとアップビートな背景音楽を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用してシームレスなコンテンツ生成を実現します。
航空会社の地上スタッフ向けに新しい手荷物処理手順を説明する90秒の指導ビデオを作成してください。落ち着いた権威あるナレーションで、明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションが必要です。HeyGenの字幕機能を活用して、多様なチームがオンボーディングビデオを作成する際の普遍的なアクセシビリティを向上させます。
潜在的なパイロット候補者向けに30秒の採用ビデオを制作してください。航空会社のダイナミックな文化をインスパイアリングなシネマティックビジュアルとモチベーショナルな背景音楽で紹介し、HeyGenの温かみのある人間らしいボイスオーバー生成を活用して、効果的に航空会社のオンボーディングビデオメーカーのプレビューとして機能します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空会社オンボーディングビデオメーカーの使い方

航空会社のスタッフや顧客向けにプロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、強力なAIツールでスムーズで情報豊かな紹介を実現します。

Step 1
オンボーディングビデオの基盤を作成
AIを活用したテンプレートを選択するか、スクリプトを入力して、航空会社のオンボーディングビデオの基盤を迅速に構築し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用します。
Step 2
AIアバターとダイナミックなボイスオーバーを追加
リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、トレーニングコンテンツを効果的に伝えるビデオを強化し、HeyGenのAIアバター機能を活用します。
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ロゴやカスタムカラーを追加し、HeyGenのブランディングコントロールを使用して、オンボーディングビデオ全体で一貫したビジュアル要素を確保し、航空会社のブランドを統合します。
Step 4
作品をエクスポートして共有
字幕を追加してビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、新入社員や顧客と共有する準備を整え、HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポート機能を活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

複雑な航空安全プロトコルや運用ガイドラインを明確で理解しやすいトレーニングビデオに変換し、スタッフの学習効果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したテンプレートと直感的なビデオ作成ツールを使用して、高品質なオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。社員オンボーディングや顧客オンボーディングのための魅力的なコンテンツを迅速に生成し、トレーニングプロセスを効率化します。

HeyGenのバーチャルオンボーディングビデオメーカーにおけるAIアバターの役割は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、バーチャルオンボーディングビデオにパーソナライズされた魅力的な要素を加えます。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、一貫したメッセージを伝えることができ、新入社員にとってより印象的で記憶に残る社員オンボーディングビデオを作成します。

HeyGenはオンボーディングビデオのボイスオーバーとアクセシビリティを向上させる機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは幅広いAIボイスオーバーを備えた高度なテキスト-スピーチコンバーターを提供し、オンボーディングビデオのクリアなナレーションを実現します。この機能は字幕と組み合わせることで、ローカリゼーションを通じて多様なオーディエンスに対するアクセシビリティとグローバルリーチを向上させます。

HeyGenはトレーニングビデオを作成するチームのシームレスなコラボレーションを支援できますか？

はい、HeyGenはシームレスなコラボレーションをサポートするように設計されており、チームがトレーニングビデオやその他のコンテンツを効率的に共同作業できるようにします。これにより、スクリプトから最終ビデオまでのスムーズなワークフローが確保され、どの組織にとっても理想的なビデオ作成ツールとなります。