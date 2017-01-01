航空会社オンボーディングビデオジェネレーター
パイロットと客室乗務員のトレーニングを効率化。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、ダイナミックなeラーニングビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべての航空会社の乗客を対象に、明確で安心感のあるトーンとクリーンなグラフィックアニメーションを用いた、30秒の乗客安全ブリーフィングビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能とボイスオーバー生成を活用し、安全手順に関する重要な情報を効果的かつ簡潔に伝える航空ワークフロービデオメーカーのプロセスの一環として、メッセージを正確に届けます。
既存の地上スタッフと客室乗務員向けに、最新の機内安全プロトコルに焦点を当てた45秒のトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは情報的でプロフェッショナルであり、明確なナレーションとシンプルで効果的なアニメーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを確保し、さまざまなテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ちながら、スムーズなトレーニングビデオ体験を提供します。
一般の旅行者を対象に、新しい機内エンターテインメントシステムを強調する15秒のダイナミックなアナウンスビデオを開発してください。このビデオは、エネルギッシュな背景音楽と活気あるビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。AIビデオジェネレーターの力を活用して、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化し、迅速でインパクトのあるマーケティングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
トレーニングプログラムを拡大し、グローバルな労働力を効果的に教育.
パイロットやスタッフを世界中でオンボーディングするための包括的なeラーニングビデオやコースを迅速に作成し、地理的な障壁を克服します。
よくある質問
HeyGenは、航空会社のブランディングを強化するためにどのようなダイナミックなビデオ生成のクリエイティブオプションを提供していますか？
HeyGenは、航空会社の独自のロゴやカラーを使用してビデオをカスタマイズできる広範なブランディングコントロールを提供します。多様なビデオテンプレートとダイナミックなビデオ生成機能を活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルなアナウンスビデオやその他のコンテンツを作成できます。
HeyGenは、AIアバターをどのように活用して魅力的なeラーニングやパイロットトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、特にパイロットや客室乗務員のトレーニングに役立つ非常に魅力的なeラーニングビデオを作成できます。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを簡単に変換し、ビジュアルをカスタマイズして、ダイナミックで記憶に残るトレーニングコンテンツを制作します。
HeyGenは、複雑な航空ワークフロービデオのコンテンツ作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、直感的な航空ワークフロービデオメーカーとして、先進的なビデオ自動化を通じてコンテンツ作成を大幅に効率化します。使いやすいインターフェースにより、高品質なトレーニングビデオを迅速に制作でき、従来必要とされていた時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenで生成された航空会社のオンボーディングコンテンツに字幕やキャプションを簡単に追加できますか？
はい、HeyGenはビデオに正確な字幕とキャプションを自動生成し、すべての視聴者に最大限のアクセシビリティと明確さを提供します。この機能は、航空会社のオンボーディングビデオジェネレーターコンテンツの影響を高め、重要な情報を容易に理解できるようにします。