航空会社向け指導ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

高度なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的な指導ビデオに瞬時に変換します。

航空会社の地上スタッフ向けに、新しい手荷物処理システムの操作手順を示す90秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは非常に詳細で指導的なもので、プロフェッショナルで明確な音声トーンを使用し、HeyGenの「Voiceover generation」機能を活用して各ステップを正確に説明します。このビデオは、「AI video agent」を使用して一貫した配信を行う効果的な「トレーニングビデオ」を提供することを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
客室乗務員向けに非常口ドアのプロトコルに関する1分間の指導ビデオをデザインしてください。リアルな「AIアバター」を利用して正しい行動を視覚的に示し、音声は落ち着いていながらも権威あるものにしてください。すべての視聴者の理解を高めるために、明確な「字幕/キャプション」を含め、このビデオを「指導ビデオ」の模範としてください。
サンプルプロンプト2
航空会社の管理スタッフに新しいフライトスケジューリングソフトウェアの主要機能を紹介する45秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンなもので、「ユーザーフレンドリーなインターフェース」をアニメーションで強調し、魅力的で情報豊富なナレーションを補完します。HeyGenの「Templates & scenes」を使用して、洗練された外観と感触を迅速に構築し、「カスタマイズ」の利点を示します。
サンプルプロンプト3
すべての航空会社スタッフ向けに更新されたセキュリティチェックイン手順に関するダイナミックな30秒の内部ブリーフィングを制作してください。このビデオは、迅速なカットと明確な視覚的手がかりを特徴とし、「Text-to-video from script」によって生成されたエネルギッシュなトーンで配信されます。HeyGenの「Aspect-ratio resizing & exports」を活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームでシームレスに配信し、「end-to-end video generation」を示す迅速な更新を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空会社向け指導ビデオメーカーの使い方

AIを活用して航空業界向けの魅力的で情報豊富な指導ビデオを簡単に作成し、トレーニングと安全性の明確さと影響を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
指導用テキストを入力することから始めます。多様な「ビデオテンプレート」を活用して、コンテンツを迅速に構築し、プロジェクトをスムーズに開始しましょう。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
リアルな「AIアバター」を選んでメッセージを伝え、ビデオを強化します。これらのデジタルプレゼンターは自然な表情で指示を生き生きと伝えます。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
スクリプトをプロフェッショナルな音声に変換し、複数の言語で利用可能な高度な「AI Voiceovers」を使用して、メッセージを明確かつ効果的に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
指導ビデオを完成させ、希望のフォーマットとアスペクト比で「エクスポート」します。機内エンターテイメントからオンライントレーニングモジュールまで、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な運用手順を簡素化

複雑な航空会社の運用ガイドや安全プロトコルを明確で理解しやすい指導ビデオに変換し、理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ制作プロセスを効率化しますか？

HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術とAIアバターを活用して、複雑なビデオ制作を簡素化します。ユーザーは使いやすいインターフェースを通じて、スクリプトを魅力的なアニメーションビデオや指導ビデオに簡単に変換でき、全体のプロセスを効率的にします。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度なブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは、ユーザーがロゴや特定のカラーパレットをビデオに組み込むことを可能にする強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで完璧なビジュアルプレゼンテーションを実現できます。

HeyGenは多言語コンテンツや多様なメディアをビデオにサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは140以上の言語でのコンテンツをサポートし、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を生成します。ユーザーは包括的なメディアライブラリを利用したり、カスタムアセットをアップロードしてビデオを豊かにすることができます。

HeyGenは安全で倫理的なAIビデオ制作の業界標準に準拠していますか？

はい、HeyGenは安全で責任あるAIを重視し、SOC 2およびGDPRに準拠しています。私たちは、エンドツーエンドのビデオ生成プロセス全体でAIの倫理的な使用を優先し、すべてのユーザーのデータプライバシーと整合性を確保しています。