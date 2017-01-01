航空会社向け指導ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成
高度なテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的な指導ビデオに瞬時に変換します。
客室乗務員向けに非常口ドアのプロトコルに関する1分間の指導ビデオをデザインしてください。リアルな「AIアバター」を利用して正しい行動を視覚的に示し、音声は落ち着いていながらも権威あるものにしてください。すべての視聴者の理解を高めるために、明確な「字幕/キャプション」を含め、このビデオを「指導ビデオ」の模範としてください。
航空会社の管理スタッフに新しいフライトスケジューリングソフトウェアの主要機能を紹介する45秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンなもので、「ユーザーフレンドリーなインターフェース」をアニメーションで強調し、魅力的で情報豊富なナレーションを補完します。HeyGenの「Templates & scenes」を使用して、洗練された外観と感触を迅速に構築し、「カスタマイズ」の利点を示します。
すべての航空会社スタッフ向けに更新されたセキュリティチェックイン手順に関するダイナミックな30秒の内部ブリーフィングを制作してください。このビデオは、迅速なカットと明確な視覚的手がかりを特徴とし、「Text-to-video from script」によって生成されたエネルギッシュなトーンで配信されます。HeyGenの「Aspect-ratio resizing & exports」を活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームでシームレスに配信し、「end-to-end video generation」を示す迅速な更新を行います。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術とAIアバターを活用して、複雑なビデオ制作を簡素化します。ユーザーは使いやすいインターフェースを通じて、スクリプトを魅力的なアニメーションビデオや指導ビデオに簡単に変換でき、全体のプロセスを効率的にします。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度なブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ユーザーがロゴや特定のカラーパレットをビデオに組み込むことを可能にする強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで完璧なビジュアルプレゼンテーションを実現できます。
HeyGenは多言語コンテンツや多様なメディアをビデオにサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語でのコンテンツをサポートし、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を生成します。ユーザーは包括的なメディアライブラリを利用したり、カスタムアセットをアップロードしてビデオを豊かにすることができます。
HeyGenは安全で倫理的なAIビデオ制作の業界標準に準拠していますか？
はい、HeyGenは安全で責任あるAIを重視し、SOC 2およびGDPRに準拠しています。私たちは、エンドツーエンドのビデオ生成プロセス全体でAIの倫理的な使用を優先し、すべてのユーザーのデータプライバシーと整合性を確保しています。