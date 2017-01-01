航空会社の地上スタッフ向けに、新しい手荷物処理システムの操作手順を示す90秒のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは非常に詳細で指導的なもので、プロフェッショナルで明確な音声トーンを使用し、HeyGenの「Voiceover generation」機能を活用して各ステップを正確に説明します。このビデオは、「AI video agent」を使用して一貫した配信を行う効果的な「トレーニングビデオ」を提供することを目的としています。

ビデオを生成