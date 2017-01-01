航空クルー訓練ビデオジェネレーター
インテリジェントなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせ、航空訓練ビデオの作成を効率化します。
航空会社がフライトクルーの安全ブリーフィングを標準化するために、AIアバターの力を発見する90秒の指導ビデオ。リアルで魅力的なビジュアルスタイルで、多様なAIアバターが重要な手順を示し、明確な字幕/キャプションを補完する。このビデオは、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを強調し、グローバルな理解を促進する。
再訓練モジュールを担当する訓練部門を対象に、ブランドの一貫性を維持する方法を紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成する。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的でエネルギッシュであり、会社のブランディング要素とアップビートな背景音楽を取り入れる。HeyGenのテンプレートとシーン、ブランディングコントロールを使用して、高品質でブランドに合ったコンテンツを迅速に制作することの容易さを強調する。
航空eラーニングのインストラクターや教育者が、リッチメディアとカスタマイズされたナレーション生成でモジュールを強化する方法を、詳細な2分間のビデオで説明する。ビジュアルスタイルは説明的で包括的であり、詳細な情報提供に焦点を当て、複雑なトピックを効果的にカバーするための多様なナレーションオプションを提供する。HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを紹介し、eラーニング体験を豊かにする。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして技術的な機能を使って航空訓練ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能やAIアバターを含む高度なAIビデオジェネレーターを活用して、パイロットやフライトクルーの訓練コンテンツの制作を簡素化します。このビデオ自動化により、スクリプトをプロフェッショナルな訓練ビデオに迅速に変換できます。
HeyGenは航空クルー訓練ビデオに特定のブランディングを組み込むことができますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定の色、フォントで訓練ビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべての航空訓練ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは訓練ビデオをアクセス可能でスケーラブルにするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動字幕/キャプションと多言語のナレーション生成で訓練ビデオのアクセシビリティを向上させます。スケーラブルなテンプレートとシーンにより、さまざまなプラットフォームでの迅速なコンテンツ更新と配信が可能になり、シームレスな訓練を実現します。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのくらいの速さで訓練ビデオを生成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術によって、eラーニングや訓練ビデオの制作時間を大幅に短縮します。スクリプトを数分で魅力的なパイロットやフライトクルーの訓練モジュールに変換できます。