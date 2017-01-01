航空クルー訓練ビデオジェネレーター

インテリジェントなAIアバターでスクリプトを生き生きとさせ、航空訓練ビデオの作成を効率化します。

航空訓練マネージャーがAIビデオジェネレーターを活用して、1分間の簡潔なビデオでコンテンツ作成を効率化する方法を探る。航空会社の訓練部門を対象に、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと権威あるナレーションを用いる。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、訓練マニュアルを魅力的なビデオレッスンに迅速に変換する。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
航空会社がフライトクルーの安全ブリーフィングを標準化するために、AIアバターの力を発見する90秒の指導ビデオ。リアルで魅力的なビジュアルスタイルで、多様なAIアバターが重要な手順を示し、明確な字幕/キャプションを補完する。このビデオは、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを強調し、グローバルな理解を促進する。
サンプルプロンプト2
再訓練モジュールを担当する訓練部門を対象に、ブランドの一貫性を維持する方法を紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成する。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的でエネルギッシュであり、会社のブランディング要素とアップビートな背景音楽を取り入れる。HeyGenのテンプレートとシーン、ブランディングコントロールを使用して、高品質でブランドに合ったコンテンツを迅速に制作することの容易さを強調する。
サンプルプロンプト3
航空eラーニングのインストラクターや教育者が、リッチメディアとカスタマイズされたナレーション生成でモジュールを強化する方法を、詳細な2分間のビデオで説明する。ビジュアルスタイルは説明的で包括的であり、詳細な情報提供に焦点を当て、複雑なトピックを効果的にカバーするための多様なナレーションオプションを提供する。HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを紹介し、eラーニング体験を豊かにする。
航空クルー訓練ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ生成で航空訓練コンテンツの作成を効率化し、複雑なトピックを理解しやすくし、クルー全体にスケーラブルにします。

1
Step 1
訓練スクリプトを作成する
訓練コンテンツをシンプルなテキストスクリプトとして作成します。AIがこのスクリプトを使用してダイナミックなビデオを生成し、複雑なトピックを航空クルーにとってアクセスしやすくします。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
多様なリアルなAIアバターから選び、スクリプトを生き生きとさせ、効果的にオーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用する
航空会社のロゴや色などのブランディングコントロールを使用して訓練ビデオをカスタマイズし、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
ビデオを生成し配信する
ビデオ自動化を活用して高品質な訓練ビデオを迅速に生成します。簡単にエクスポートし、eラーニングシステムに統合してパイロットやフライトクルーの訓練に活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な航空手順を解明する

複雑な航空プロトコルや技術的手順を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、クルーの学習を迅速かつ効果的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして技術的な機能を使って航空訓練ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能やAIアバターを含む高度なAIビデオジェネレーターを活用して、パイロットやフライトクルーの訓練コンテンツの制作を簡素化します。このビデオ自動化により、スクリプトをプロフェッショナルな訓練ビデオに迅速に変換できます。

HeyGenは航空クルー訓練ビデオに特定のブランディングを組み込むことができますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定の色、フォントで訓練ビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべての航空訓練ビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenは訓練ビデオをアクセス可能でスケーラブルにするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションと多言語のナレーション生成で訓練ビデオのアクセシビリティを向上させます。スケーラブルなテンプレートとシーンにより、さまざまなプラットフォームでの迅速なコンテンツ更新と配信が可能になり、シームレスな訓練を実現します。

HeyGenのAIプラットフォームを使用してどのくらいの速さで訓練ビデオを生成できますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術によって、eラーニングや訓練ビデオの制作時間を大幅に短縮します。スクリプトを数分で魅力的なパイロットやフライトクルーの訓練モジュールに変換できます。