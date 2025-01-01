航空会社アナウンスビデオメーカー：プロフェッショナルなビデオを作成

カスタマイズ可能な飛行機アナウンステンプレートと即時ボイスオーバー生成を使用して、すべての航空ニーズに対応するプロフェッショナルなアナウンスビデオを生成します。

237/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスクラスの乗客向けに、予期しない遅延やゲート変更についての簡潔な情報を必要とする45秒のプロフェッショナルなフライトアップデートビデオを作成してください。このビデオは、控えめな航空会社のブランディングを取り入れたスリークでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた権威あるナレーションを通じて情報を提示し、目の肥えた旅行者に安心感とプレミアムな体験を提供します。
サンプルプロンプト2
すべての乗客を魅了し、重要な情報をアクセスしやすく魅力的にすることを目的とした、動的な60秒の安全指示ビデオを制作します。この制作は、HeyGenの字幕/キャプションを使用して包括性を高め、現代的なビジュアルスタイルと明確で動的なアニメーションデモンストレーションを多様なAIアバターによって行います。音声は正確で安心感のあるナレーションを特徴とし、AIビデオジェネレーターの能力を活用して伝統的な安全ブリーフィングをインタラクティブな体験に変えます。
サンプルプロンプト3
HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、予算を意識した旅行者やバケーションプランナーをターゲットにした新しい国際ルートを紹介する20秒のプロモーションビデオを作成します。視覚的なプレゼンテーションはテンポが速く、目的地の息をのむような映像と鮮やかなテキストオーバーレイで満たされ、音声はエキサイティングで招待的なサウンドトラックと説得力のあるナレーションを特徴とし、即時予約を促し、この航空会社のアナウンスビデオメーカーからの特別オファーを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

航空会社アナウンスビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的でプロフェッショナルな航空会社アナウンスビデオを簡単に作成し、効果的なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
カスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択
メッセージのプロフェッショナルな基盤を提供するカスタマイズ可能な飛行機アナウンステンプレートの中から選択して、クリエイティブなプロセスを始めましょう。
2
Step 2
スクリプトを入力してテキスト-to-ビデオを作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を利用して、書かれたコンテンツをスムーズに音声対話に変換します。
3
Step 3
ボイスオーバー生成で強化
自然な音声を使用してアナウンスを高め、明確で魅力的な配信を保証するために、当社の高度なボイスオーバー生成を活用します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオを最終化してエクスポート
作成物を確認し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまな形式で高品質のプロフェッショナルアナウンスビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと安全性のエンゲージメントを向上

.

乗務員のトレーニングと乗客の安全指示ビデオを強化し、より良いエンゲージメントと保持を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな航空会社アナウンスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは航空業界向けに設計されたカスタマイズ可能な飛行機アナウンステンプレートを提供し、ユーザーがプロフェッショナルなアナウンスビデオを迅速に作成できるようにします。これらのビデオテンプレートをブランドや特定のフライトアップデートに合わせて簡単に適応させることができます。

HeyGenがフライトアップデートのための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、フライトアップデートのための魅力的なコンテンツを簡単に作成できるAIビデオジェネレーターです。スクリプトからのテキスト-to-ビデオとリアルなボイスオーバー生成を使用して、明確で一貫したメッセージを効率的に作成できます。

自分の航空会社のブランディングで飛行機アナウンステンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは飛行機アナウンステンプレートを自社のブランディングに合わせて広範にカスタマイズすることを可能にします。ロゴ、ブランドカラー、関連メディアを簡単に統合して、プロフェッショナルなアナウンスビデオが一貫してブランドに合うようにします。

HeyGenは安全指示や搭乗呼び出しの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションと明確なボイスオーバー生成を通じて、安全指示や搭乗呼び出しのためのアクセシブルなビデオ作成をサポートします。これらの機能により、重要なメッセージがすべての乗客に理解されることを保証します。