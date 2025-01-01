Airbnbホストビデオメーカー：予約とエンゲージメントを向上

簡単に素晴らしい物件ツアーを作成しましょう。私たちのナレーション生成機能は、Airbnbの予約を増やすための魅力的なストーリーを語るのに役立ちます。

Airbnbの潜在的なゲストに向けて、45秒の魅力的なビデオを作成し、レンタル物件のユニークな魅力と主要な設備を強調するツアーを提供しましょう。このビデオは、各部屋を明るく魅力的に見せるビジュアルと、視聴者を案内する明るく親しみやすいナレーションを特徴とし、HeyGenのナレーション生成機能とプロフェッショナルなテンプレートを使用して洗練された外観を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行者が個別の滞在を求める際に、Airbnbホストからのユニークな地元の体験やヒントを共有する魅力的なストーリーテリングアプローチを使用して、30秒の短いビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルは個人的で本物らしく、AIアバターが会話調で話す様子を取り入れることができ、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して作成できます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアに最適な15秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、Airbnbの最近のアップグレードや特別な特徴を既存の写真を使用して迅速に紹介しましょう。このビデオは、視覚的に魅力的なカット、キャッチーなバックグラウンドミュージック、簡潔な字幕/キャプションを必要とし、HeyGenの字幕/キャプション機能と多用途なテンプレート＆シーンを使用して簡単に実装できます。
サンプルプロンプト3
新しいゲストをAirbnbの滞在に歓迎する60秒の情報豊かなバーチャルツアーを制作し、快適さのための主要な特徴と簡単な指示を詳述しましょう。このビデオは、視聴者を案内するプロフェッショナルなナレーションを備えた明確で親しみやすい指導的なビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して異なるプラットフォームに簡単に適応できます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Airbnbホストビデオメーカーの使い方

AIを使って簡単に素晴らしい物件ツアーを作成しましょう。このガイドは、Airbnbホストが既存の写真をプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換し、視認性を向上させる方法を示します。

1
Step 1
写真をアップロード
まず、既存の物件写真をアップロードします。私たちのAIビデオメーカーはこれらの画像を使用して、リスティングの最高の特徴を紹介する素晴らしい物件ツアーを作成します。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
レンタル物件を強調するために設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択します。魅力的なストーリーテリング要素でビデオを強化し、潜在的なゲストを引き付けましょう。
3
Step 3
ナレーションを生成
AI生成のナレーションで物件を生き生きとさせましょう。スクリプトを入力するだけで、プラットフォームが自然な音声のナレーションを作成し、視聴者をバーチャルツアーに案内します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比をリサイズします。完成した物件プロモーションビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアやYouTubeで共有して、より多くの予約を引き付けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な物件ショーケースでゲストをインスパイア

.

物件のユニークな魅力を強調する魅力的なバーチャルツアーを作成し、視聴者に憧れの体験を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはAirbnbホストがプロフェッショナルな物件プロモーションビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、Airbnbホストが素晴らしい物件ツアーを迅速に制作できる高度なAIビデオメーカーです。既存の写真を魅力的でプロフェッショナルな物件プロモーションビデオに変換し、予約を増やし、視認性を向上させます。

カメラや高度な編集スキルがなくても素晴らしいAirbnbビデオツアーを作成できますか？

はい、HeyGenを使用すれば可能です。私たちのプラットフォームは、AIアバターとプロフェッショナルなテンプレートの選択を使用して、複雑な編集を必要とせずにプロフェッショナルなAirbnbビデオツアーを簡単に生成できます。

HeyGenは既存の写真やブランディングをAirbnb物件ビデオに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、既存の写真をアップロードし、ブランディングコントロールをシームレスに統合することを可能にし、物件プロモーションビデオが一貫したストーリーテリングを維持し、Airbnbリスティングごとに独自のスタイルを反映することを保証します。

HeyGenで生成されたAirbnbビデオツアーはどのプラットフォームで共有するのに適していますか？

HeyGenで生成されたAirbnbビデオツアーは、InstagramやYouTubeなどのソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームに最適化されています。アスペクト比のリサイズ機能により、プロフェッショナルなビデオがどこで共有されても素晴らしく見え、最大のエンゲージメントを引き出します。