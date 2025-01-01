プロフェッショナルトレーニングのためのエアシステム概要ビデオメーカー
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なエアシステム情報を明確なトレーニングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術チーム向けに設計された2分間の魅力的なトレーニングビデオを制作し、複雑な「エアシステム」の説明のための「プロンプトネイティブビデオ作成」をデモンストレーションします。このビデオは、HeyGenの「エンドツーエンドビデオ生成」機能を使用して、技術文書を簡単に理解できる形式に変換します。明確な「字幕/キャプション」と情報豊富なステップバイステップのビジュアルスタイルを組み込み、内部「トレーニングビデオ」やオンボーディングに最適です。
新しい「商業機器」に興味を持つ企業をターゲットにした45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、「商業機器」ショーケースで「クリエイティブエンジン」としてのHeyGenを強調します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかなビジュアルと事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を活用して、洗練された視覚的に魅力的なプレゼンテーションを作成します。オーディオはアップビートでプロフェッショナルであり、視聴者の注意を迅速に引き付け、維持するように設計されています。
HeyGenが「AIビデオエージェント」として「関連ビデオ」の作成をどのように簡素化するかを示す30秒の簡潔なビデオを作成します。ビデオはモダンでクイックカットのビジュアルスタイルを採用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して異なるソーシャルメディアやウェブサイト形式にコンテンツを適応させる容易さを示します。「ボイスオーバー生成」は簡潔でインパクトがあり、多様性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは「スクリプトからのテキストビデオ」をエアシステム概要ビデオにどのように活用しますか？
HeyGenは、ユーザーが書かれたスクリプトを魅力的な「エアシステム概要ビデオ」に変換することを可能にします。高度な「AIアバター」とリアルなボイスオーバー生成を使用して、コンテンツ作成を効率化し、従来の撮影機材を必要とせずにプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとブランディングを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、すべての視聴者のビデオアクセシビリティを向上させるために強力な「字幕/キャプション」生成を提供します。さらに、ユーザーはカスタムロゴや色を含む包括的な「ブランディングコントロール」を活用して、すべてのビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenは多様な業界ニーズに対応するエンドツーエンドのビデオ生成をサポートできますか？
はい、HeyGenは「クリエイティブエンジン」として「エンドツーエンドのビデオ生成」を設計しており、「産業企業」や「商業機器」などのさまざまなセクターに適しています。スクリプトから最終エクスポートまで、直感的なプラットフォームを使用してビデオ制作の全体的なワークフローを簡素化します。
HeyGenのAIアバターは、魅力的なトレーニングビデオの作成にどのような役割を果たしますか？
HeyGenの高度な「AIアバター」は、俳優や複雑なセットを必要とせずに、非常に魅力的な「トレーニングビデオ」や「エアシステム概要ビデオ」を作成する中心的な役割を果たします。リアルな表情と動きでスクリプトを生き生きとさせ、学習と記憶を大幅に向上させます。